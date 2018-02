Tot ce trebuie să știi despre Noul An Chinezesc. Comunitățile chinezești din jurul lumii se pregătesc să aniverseze noul lor an, cea mai importanță sărbătoare în Calendarul Chinezesc. Începând de pe 16 februarie, celebrările colorate vor continua timp de două săptămâni, scrie Libertatea.ro.

Vineri, 16 februarie, China va celebra începutul Noului An. Data se schimbă anual în funcție de Calendarul lunisolar Chinezesc. Fiecare an chinezesc își primește numele în funcție de zodiacul chinezesc. La fel ca zodiacul vestic, acesta este divizat în 12 secțiuni, dar fiecare secțiune este caracterizată de un animal, transmite The Independent.

Anul trecut a fost Anul Cocoșului, iar mai mult de un miliard de oameni sunt așteptate să celebreze intrarea în Noul An acum.

Ce animal zodiacal va fi sărbătorit în 2018?

Animalul zodiacal de anul acesta va fi câinele. Zodiacul chinezesc nu este bazat pe stele, în schimb acesta a fost influențat de Taoism, despre care se spune că a evoluat dintr-un basm legat de religie.

Animalele zodiacale sunt șobolanul, taurul, tigrul, iepurele, dragonul, șarpele, calul, capra, maimuța, cocoșul, câinele și porcul.

Ce fac chinezii pentru a sărbătorii intrarea în Noul An?

Oamenii se pregătesc de săbătoare cu multe zile înainte de data oficială. Celebrările încep în cea de-a 23-a zi a celei de-a 12-a luni, ceea ce ar însemna că pentru noi ar fi 8 februarie.

Foarte mulți oameni își curăță casele, gest simbolic, care reprezintă uitarea trecutului. După, oamenii pun pe pereți afișe roșii cu versete poetice și imagini cu Noul An Chinezesc. Unii își decorează casele cu lanterne roșii.

În timpul ceremoniei, familiile se strâng și aprind artificii, despre care spun că le aduc noroc și avere. Copiii primesc, în general, "bani norocoși", în timp ce mulți pun haine noi și trimit felicitări către rude.

Totodată, foarte mulți chinez bat tobele puternic ca parte a celebrărilor festive. Mai sunt comune și dansuri cu lei și dragoni.

Sunt preparate mâncăruri speciale?

Da! De anul nou chinezesc se mănâncă găluște, pachețele de primăvară, pește și o prăjitură gelatinoasă din orez. Alte mâncăruri populare sunt fructele, tăițeii și tangyuan – biluțe dulci din orez.

Unde se celebrează?

Dacă vreți să celebrați noul an Chinezesc, mai multe evenimente vor avea loc în restaurantele cu specific chinezesc, dar și în Londra sau New York.