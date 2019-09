Topul salariilor din Serie A. Cristiano Ronaldo, cel mai bine plătit fotbalist

Serie A se află în primele cinci cele mai bune campionate de fotbal din Europa. Salariile fotbaliștilor legitimați la cluburile italiene sunt pe măsură. Portughezul Cristiano Ronaldo, vedeta lui Juventus Torino, este cel mai bine plătit fotbalist din Serie A în sezonul 2019-2020. Atacantul portughez are un salariu anual de 31 de milioane de euro.



Pe locul doi în topul celor mai bine plătiți fotbaliști din Serie A este un alt jucător al ”bianco-neri”-lor, Adrien Rabiot. Internaționalul francez este plătit cu 17 milioane de euro pe sezon.



Romelu Lukaku, transferat în această vară de la Manchester United la Internazionale Milano, are un salariu anual de 8 milioane 500 de mii de euro.



Pe locurile 4 și 5 se află alți doi fotbaliști ai ”Bătrânei Doamne” din Torino, Matthijs De Ligt și Gonzalo Higuain. Ambii sunt plătiți cu câte 7 milioane 500 de mii de euro pe sezon.



Internaționalul moldovean Artur Ioniță, mijlocaș la Cagliari Calcio, are un salariu anual de 600 de mii de euro.