Topul preferinţelor hoţilor de automobile din Moldova. Cine este cel mai activ hoț de mașini din țara noastră

Mașinile de producție rusească și germană rămân în topul preferinţelor hoţilor de automobile din Moldova.

Anul trecut, au fost furate 10 autoturisme VAZ. Pe locul doi sunt Mercedesurile. Şase vehicule de această marcă au ajuns pe mâna hoţilor.

De asemenea, câte trei maşini Volkswagen, Opel şi Ford au fost furate anul trecut.

Potrivit poliţiştilor, de cele mai multe ori, pe mâinile hoţilor ajung maşinile vechi, parcate la repezeală, lăsate fără supraveghere şi care nu au sisteme anti-furt.



Polițiștii susțin că mașinile de model rusesc pot fi sparse cu ușurință pentru că nu au instalate sisteme de alarmă. Specialiștii spun că pentru a fura aceste vehicule, hoților le ia cel mult 10 minute.

Moldovenii spun că nu se tem de hoți pentru că iau toate măsurile necesare de protecție.



”Acasă o țin sub casă ca toți. Mi-a fost spartă mașina. Numai am procurat-o și a doua zi, nu am reușit să instalez alarma și a fost spart geamul. ”



” Trebuie să-mi parchez mașina, dacă nu am parcare, în loc iluminat. Unde se vede mai mult lumina fiindcă hoții fac furturile unde e întuneric. ”



”Există o alternativă de a lăsa mașina la parcările cu plată pentru o siguranță mai mare. La fel, este necesar să avem instalat și sistem de alarmă. ”



Polițiștii spun că mașinile de lux sunt furate de grupări bine organizate. În 2017, au fost identificate cinci persoane originare din Ucraina care spărgeau mașini în țara noastră. Aceștia urmăreau victima câteva zile.



”Urmăreau mașina, făceau filaj asupra mașinii. Locul unde se parchează câteva zile, îl urmăreau. Foloseau un dispozitiv de copiat frecvența închiderii centralizate și cum stăpânul închidea mașina, ultimii o deschideau, urcau la volan și plecau”, a spus șeful direcței Combaterea Crimelor Grave, Igor Zglavuța.



În țara noastră cel mai activ hoț de autoturisme este un minor. Acesta are la activ 38 de mașini, furate în ultimii ani. De obicei, opta pentru automobile vechi, pe care le lăsa pe marginea drumului după ce se plimba o perioadă. El urmează să fie cercetat penal după ce va împlini 18 ani.



În 2017, pe teritoriul țării noastre, au fost furate 38 de mașini. Cifra este în scădere cu 24 de mașini față de 2016. Din numărul total, 31 au fost depistate şi restituite proprietarilor.