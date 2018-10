Topul filmelor de groază! Care sunt cele mai potrivite pelicule horror pentru seara de Halloween

A venit în sfârșit și Halloweenul. Și în loc să ne supărăm că împrumutăm sărbători străine, am putea încerca să ne bucurăm de ele. Este ziua în care filmele horror n-ar trebui să lipsească din lista preferințelor, așa că am făcut un top al filmelor de groază, pe care nu credem că o să le puteți viziona noaptea, cu lumina stinsă.

Pe locul 5 se află The Blair Witch Project, un film din 1999, care iese din tiparele cinematografiei horror. Nu există scene violente și nici măcar nu vedem cum arată faimoasa vrăjitoare care i-a terorizat pe tinerii din pădure. Povestea pornește de la 3 cineaști care se duc în pădurea Black Hills, să facă un documentar despre o legendă locală - The Blair Witch. Peste un an se descoperă materialul filmat, care este terifiant.

The Ring se află pe locul 4. Ceea ce părea doar o legendă, se transformă rapid într-un coșmar. Legenda spune astfel: te uiți la o casetă video cu imagini video înfiorătoare, apoi mergi la un anumit telefon și cineva îți spune că în 7 zile îți pierzi viața. Jurnalista Rachel Keller este sceptică, dar după ce 4 tineri mor, Rachel vizionează caseta. De aici începe o bătălie pe viață și pe moarte cu forțe necunoscute.

Pe locul 3 am ales The Conjuring - un film inspirat din fapte reale. Doi specialiști în paranormal sunt chemați de o familie terorizată de spirite întunecate. Cei 2 se confruntă cu puternicul demon și cu cel mai greu caz din cariera lor. A fost lansat și The Conjuring 2, inspirat tot din fapte reale. Soții Warren au de această dată un caz dificil în Londra, scrie Prime.md.

The Shining ocupă locul 2 în top. Regizorul Stanley Kubrick a venit cu o ecranizare ingenioasă a romanului scris de faimosul Stephen King. Filmul i-a sporit faima scriitorului și l-a propulsat pe Jack Nicholson în rândul superstarurilor de la Hollywood. O familie este angajată să aibă grijă de hotelul Overlook, în afara sezonului turistic. Este o clădire izolată pe timpul iernii. Pe măsură ce săptămânile trec, fiecare membru al familiei are episoade de halucinații îngrozitoare.

Locul 1 este ocupat de The Exorcist. Filmul din 1973 s-a bucurat de un imens succes și a rămas în topul celor mai bune filme de groază din cinematografie. O fetiță de 12 ani este posedată de demoni și numai un exorcist o poate salva. Regizorul a mizat pe realism, așa că aspectul și manifestările fetiței nu te vor lăsa să dormi liniștit noaptea.

Nu putem uita de NightMare on Elm Street, Scream, Soul sau It. Dar vom continua lista și anul viitor.