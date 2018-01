TOPUL celor mai scumpe medicamente din lume

Industria farmaceutica este unul dintre domeniile cu cea mai mare dezvoltare. Cercetătorii caută în permanenţă remedii pentru bolile care nu au tratament sau pentru care medicamentele nu sunt eficiente. Multe dintre pastilele pe care le cumpărăm la farmacii au preţuri destul de mici, există însă în lume tratamente extrem de costisitoare.



Cele mai scumpe sunt medicamentele pentru boli rare. Este evident, deoarece puţini oameni suferă de aceste maladii, iar cheltuielile necesare cercetării şi producerii se împart la un număr redus de persoane.



Pe primul loc în topul medicamentelor scumpe se află GLYBERA, care tratează o boală ce provoacă orbirea treptată. Maladia afectează în jur de un milion de persoane la nivel global. Tratamentul costă 1,2 milioane de dolari pe an.



Pe locul 2 se află SOLIRIS. Tratamentul anual se ridică la 700 de mii de dolari. Medicamentul se administrează în cazuri grave de hemoglobinurie, o boală care distruge celulele roşii din sânge.



Topul continuă cu ELAPRASE, un medicament pentru sindromul Hunter, de care suferă câteva sute de oameni. Costul pentru 12 luni se ridică la jumătate de milion de dolari.



NAGLAZYME e utilizat în tratarea unui sindrom ce provoacă afecţiuni neurologice şi grave probleme cardiace. Medicamentul costă 365 de mii de dolari pentru un an de zile.



Topul e încheiat de CINRYZE, al cărui preţ este de 350 de mii de dolari pe an. E administrat bolnavilor care suferă de angioedem, o maladie care provoacă umflarea braţelor, a gâtului şi a stomacului.