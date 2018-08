Topul celor mai scumpe licee private din Capitală. Ce taxe propun pentru noul an școlar

Condiţiile din şcolile de stat nu-i mulţumesc, de aceea unii părinţi aleg să-şi dea odraslele la licee private. Acolo, elevii au parte de clase moderne, săli de sport amenajate, laboratoare, iar unele instituţii pun la dispoziţia elevilor piscină şi patinoar.

Dar condiţiile bune nu costă puţin. Taxele variază în acest an de la 700 până la cinci mii de euro pe an.



Cel mai scump liceu privat din Chişinău este "Heritage". Acolo taxa a crescut de la patru mii de euro, cât era anul trecut, la cinci mii de euro. Pe lângă condiţiile ireproșabile, elevii studiază după programul acreditat de Cambridge.



În lista şcolilor private se adaugă în acest an o instituţie nouă - Liceul "Da Vinci", o școală fără teme pentru acasă. Copiii care se vor înscrie acolo vor face lecţii de robotică, vor avea acces la bazin, teren de hochei, pistă de biciclete și chiar la patinoar. Părinții vor trebui să plătească patru mii de euro pentru clasele primare și 4800 pentru cele gimnaziale și liceale.



Pe locul trei în topul celor mai scumpe licee private este "Orizont", cunoscut ca liceul moldo-turc. Un an de studii costă 2350 de euro. Instituția s-a impus prin studierea disciplinelor reale în limbile engleză şi turcă.



La Liceul Teoretic "Columna", taxa este de 1500 de euro pentru clasele primare şi gimnaziale şi 1200 de euro pentru învăţământul liceal. Acesta este primul liceu care a introdus baza de date electronică, prin care părinţii pot monitoriza zilnic notele obţinute şi temele pentru acasă.



Un an de studii la primul liceu privat din Capitală, Prometeu, costă 1440 de euro. Iar la Liceul de Limbi Moderne şi Tehnologii Informaţionale "Socrate" - 1200 de euro. Cărţile şi caietele de engleză sunt în baza manualelor de la Oxford. <> În Chişinău sunt 17 licee private.