Topul celor mai puternici oameni din lume realizat de revista Forbes. Xi Jinping, pe prima poziţie

, scrie agerpres.ro. Topul pe 2018, care conţine 75 de poziţii, la o populaţie mondială de aproape 7,5 miliarde de persoane, evidenţiază consolidarea puterii în mâinile unei elite restrânse, spun realizatorii clasamentului.Xi Jinping, secretar general al Partidului Comunist Chinez, a ajuns în premieră pe prima poziţie, după ce la Congresul partidului unic din martie a fost modificată Constituţia astfel încât influenţa sa a fost sporită, iar limita de mandate eliminată. El se bucură de un cult al personalităţii nemaiîntâlnit din timpul lui Mao, notează Forbes pe pagina sa de internet.Xi Jinping l-a detronat pe preşedintele rus Vladimir Putin (poziţia a doua), care a deţinut locul întâi timp de patru ani consecutivi, un record. Putin se află la conducerea Rusiei, ca preşedinte şi, timp de un mandat, ca premier din mai 2000, iar în martie a fost reales pentru al patrulea mandat de şef al statului, cu aproape 77% din voturi. Este cel mai mare procent obţinut de un lider rus de la prăbuşirea Uniunii Sovietice.La un an de la preluarea mandatului, preşedintele american Donald Trump a ajuns pe poziţia a treia. Forbes comentează că Trump a înregistrat puţine succese, în ciuda unui Congres controlat de formaţiunea sa, Partidul Republican, este investigat de mai multe agenţii de aplicare a legii şi se află în centrul unor scandaluri legate de viaţa sa personală sau de afaceri, dar rămâne comandantul suprem al celei mai mari puteri economice şi militare.A patra cea mai puternică persoană din lume este şi cea mai puternică femeie: Angela Merkel, cancelarul Germaniei. Lider de facto al Europei, conservatoarea Angela Merkel a câştigat cu greu alegerile din 2017 şi a format un guvern de 'mare coaliţie' avându-i ca parteneri pe socialişti.Ea trebuie să ţină strâns cârma UE, în contextul furtunilor viitoare reprezentate de ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar şi de amplificarea sentimentului anti-imigranţi în Europa, comentează Forbes.Pe poziţia a 5-a se află cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, fondator şi CEO al companiei Amazon, iar locul 6 este ocupat de Papa Francisc.Sunt 17 nume noi în topul Forbes din acest an, printre care Mohammed Bin Salman Al Saud (8), prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Jerome H. Powell (11), şeful Rezervelor Federale din SUA, Darren Woods (34), directorul Exxon Mobil, Moon Jae-in (54), preşedintele Coreei de Sud, şi Robert Mueller (72), procuror special în cadrul Departamentului american de Justiţie.Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un, care are control absolut asupra vieţilor celor 25 de milioane de persoane din ţara sa, se situează pe poziţia 36.Patru factori sunt luaţi în considerare în realizarea acestui clasament: numărul de persoane asupra cărora aceste personalităţi îşi exercită puterea, resursele financiare pe care le controlează, dacă au influenţă în mai mult de o sferă de activitate şi cât de activ îşi exercită puterea pentru a schimba lumea.