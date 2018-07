Topul celor mai populare aplicaţii iOS din toate timpurile

AppStore-ul de pe iOS împlineşte zece ani în 2018, aşa că AppAnnie, un serviciu de monitorizare pentru aplicaţii de mobil (şi nu numai), a realizat câteva clasamente despre aplicaţiile de succes de pe această platformă. Avem astfel clasamente pentru cele mai populare jocuri, cele mai profitabile jocuri, cele mai descărcate aplicaţii şi aplicaţiile care au încasat cei mai mulţi bani de-a lungul celor opt ani de monitorizare (iulie 2010 - mai 2018), scrie go4it.ro.

Top 10 jocuri de iOS după număr de download-uri

Fără să mai mire pe nimeni, clasamentul jocurilor de iOS în funcţie de download-uri este condus de Candy Crush Saga. Acesta este în continuare unul dintre cele mai populare jocuri de mobil din lume, fiind urmat de titluri precum Subway Surfers, Fruit Ninja, Clash of Clans, Honour of Kings (numit Arena of Valor în Europa) şi abia pe locul şapte vedem şi Angry Birds, un adevărat succes la începuturile magazinului de aplicaţii.

Candy Crush Saga

Subway Surfers

Fruit Ninja

Clash of Clans

Honour of Kings (Arena of Valor)

Minion Rush

Angry Birds

Temple Run 2

Temple Run

Asphalt 8: Airborne

Top 10 jocuri de iOS după încasări

Chiar dacă Avem Candy Crush Saga pe primul loc în topul celor mai descărcate jocuri, acest titlu este detronat în topul celor mai profitabile. Clash of Clans conduce lejer clasamentul, fiind urmat pe locul doi de Candy Crush, Monster Strike pe locul trei, Puzzle & Dragons pe 4 şi Honour of Kings pe locul 5. Spre finalul clasamentului întâlnim şi Pokemon Go, un joc mai nou decât altele din listă.

Clash of Clans

Candy Crush Saga

Monster Strike

Puzzle & Dragons

Honour of Kings

Fantasy Westward Journey

Game of War – Fire Age

Fate/Grand Order

Clash Royale

Pokemon Go

Top 10 aplicaţii de iOS după număr de download-uri

La capitolul aplicaţii, ne aşteptam deja ca Facebook să fie printre companiile cu cele mai multe intrări într-un clasament al download-urilor. Astfel, avem aplicaţia principală Facebook pe locul întâi, Facebook Messenger pe 2, YouTube pe 3, Instagram pe 4, WhatsApp pe 5, Google Maps pe 6, iar abia pe locul şapte întâlnim si Snapchat. Skype, WeChat şi QQ ocupă ultimele locuri. Este interesant de observat că majoritatea aplicaţiilor din topul download-urilor sunt dedicate socializării.

Facebook

Facebook Messenger

YouTube

Instagram

WhatsApp Messenger

Google Maps

Snapchat

Skype

WeChat

QQ

Top 10 aplicaţii de iOS după încasări

În cele din urmă, avem aplicaţiile care au adus cei mai mulţi bani dezvoltatorilor. Dintre acestea numai una este şi în top download-uri, jumătate fiind pentru servicii de streaming video sau de muzică precum Netflix, Spotify, Pandora Radio, Tencent Video şi HBO NOW. Cealaltă jumătate reprezintă aplicaţii de socializare cu componentă de monetizare precum Tinder, Line, QQ, Kwai şi iQIYI.

Netflix

Spotify

Pandora Radio

Tencent Video

Tinder

LINE

iQIYI

NBO NOW

Kwai

QQ

În perioada iulie 2010-mai 2018, AppStore a avut parte de 170 de miliarde de download-uri de aplicaţii şi a încasat peste 130 de miliarde de dolari de la clienţi. Magazinul de aplicaţii include peste 2,2 milioane de aplicaţii, iar acest număr creşte în fiecare zi.

AppAnnie a realizat alte câteva clasamente pentru topul dezvoltatorilor de jocuri în funcţie de download-uri şi încasări, topul ţărilor care au cheltuit cei mai mulţi bani pe AppStore şi topul ţărilor cu cele mai multe descărcări din ultimii opt ani.