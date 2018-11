TOPUL celor mai frumoase construcţii de pe Terra care par desprinse dintr-un alt Univers (FOTO)

Motiv de bucurie cei care plănuiesc să viziteze cele mai frumoase monumente ale lumii! O publicaţie celebră a realizat un top al celor mai frumoase construcţii de pe Terra care par desprinse, însă, dintr-un alt Univers.

Prima în clasament este o clădire din China, care are forma unui nufăr.

Sub forma unei plante care abia a înflorit, clădirea Lotus provincia Wujin atrage milioane de turişti anual. Înconjurată de un lac artificial, clădirea îi trimite pe vizitatori cu gândul la primăvară, chiar şi în anotimpul geros. În interiorul se află birouri, săli de conferinţă, dar şi spaţii de expoziţie, destinate vizitatorilor. Îmbrăcată în petale roz din metal, clădirea are în centru şi un candelabru de aproape 7 metri, sub forma unui pistil.

O altă construcţie impersionantă se găseşte în Olanda. Mai precis în Rotterdam. Turiştii pot vizita acolo celebrele case rubice, care par a fi întoarse cu susul în jos. Designul incredibil a fost realizat de arhitectul Piet Blom, care a încercat să construiască locuinţe care să nu ocupe prea mult spaţiu în oraşul deja aglomerat. Doar una din cele 40 de case este destinată, însă, vizitatorilor. Celălalte sunt locuite.

Cu o arhitectură ultramodernă, complexul cultural Orașul Artelor și Științei este un punct de atracţie principal în Valencia. Amplasat în inima oraşului şi înconjurat de un lac artificial, complexul cuprinde 5 clădiri destinate relaxării. Una dintre ele are chiar forma unui schelet. Iar înăuntru vizitatorii pot găsi un cinematograf, un muzeu, magazine dar şi un parc artificial.