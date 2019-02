Topul celor mai extraordinare apariţii de pe covorul roşu de la Premiile Grammy 2019

Starurile nu s-au remarcat, însă, doar la capitolul premii, ci şi cu apariţii extraordinare. Vedeţi şi voi doar câteva dintre cele mai sonore win-uri.Lady Gaga nu mai este artista ce se afişa în ţinute create din... fâşii de carne crudă. Şi la Premiile Grammy din acest an, cântăreaţa a marcat încă un hit pe covorul roşu. A purtat o rochie semnată de Hedi Slimane, accesorizată cu bijuterii Tiffany’s. Outfit-ul a stârnit admiraţia tuturor: sexy şi extrem de stilat, totodată.Iar Miley Cyrus continuă să alterneze între ţinute ultra-îndrăzneţe şi look-uri de o eleganţă aparte. De această dată, a mers pe a doua variantă şi a îmbrăcat un costum Mugler cu sacou supradimensionat şi pantaloni evazaţi. Pantofii au fost creaţi special pentru ea, cu tocuri sculptate în forma iniţialelor acesteia. O ţinută clasică a ales şi Dua Lipa. Mai exact, şi-a făcut prezenţa într-o rochie sclipitoare, cu trenă argintie, scrie canal3.md Cât despre ţinuta lui Jennifer Lopez, părerile sunt împărţite, deşi rochia pe care a purtat-o este senzaţională şi aminteşte de anii 2000. Katy Perry, în schimb, a sacrificat din confort în favoarea unui look inedit, iar drept rezultat a creat o apariţie cu mare efect.Nu doar femeile au bifat ieşiri memorabile pe covorul de la Premiile Grammy 2019. Shawn Mendes, de exemplu, a întors toate privirile cu un costum albastru şi s-a numărat printre cele mai bine îmbrăcate vedete ale serii. Cel care nu îşi face griji de ţinutele sale este Post Malone, aşa cum are propriul designer. Duminică, a optat pentru un look de un roz pudrat şi... multe cristale.La capitolul cupluri, Travis Scott şi Kylie Jenner deţin întâietatea, atunci când vine vorba despre fashion. Şi dacă el a ales opţiunea casual, ea a îmbrăcat un jumpsuit superb, semnat de Balmain, care a scos-o în evidenţă.Nu uităm nici de premii. Cântăreaţa americană Kacey Musgraves a obţinut titlul de cel mai bun album al anului, cu "Golden Hour". Podiumul la categoria "Înregistrarea anului" îi revine actorului Childish Gambino, cu single-ul său intitulat "This Is America". Fiecare dintre ei a mai câştigat încă alte trei trofee.