Topul CELOR MAI BUNI ANGAJATORI din Moldova în anul 2019

Abonamente la săli de sport, tichete de masă, deplasări şi traininguri pentru dezvoltare continuă. Sunt bonusurile oferite de companii pentru a atrage angajaţii sau pentru a-i convinge să nu plece din ţară sau să plece la concurenţă. Compania de consultanţă "AXA Management Consulting" a realizat un top 15 al celor mai buni angajatori din 2019. Câştigătorii au fost aleşi în urma unui sondaj la care au participat peste 600 de companii mari şi mijlocii.



"În mare parte sunt companiile care fac parte din industriile de top, cele din domeniul IT, financiar-bancar, telecomunicaţii, producere. Ca şi angajator, înţelegem compania. Şi în baza gradului de satisfacţie a personalului din cadrul companiei, noi determinăm daca este un agajator bun sau foarte bun.", a spus Vitalie Popa, manager.



După o lună de cercetări, au fost stabiliţi premianţii.



''Pentru noi, oamenii mulţumiţi de locul care muncesc de pasiunile care le au reprezintă ingredientul secret."



În top figurează o companie producătoare de băuturi răcoritoare.



"În primul rând angajaţii sunt încurajaţi să performeze zi de zi la locul de muncă. Să nu le fie frică de eşecuri, deoarece eşecurile o să le aducă rezultate mai bune pe viitor", a declarat Cristina Căpățînă, reprezentantul unei companii de băuturi răcoritoare.



Printre premianţi sunt şi câteva companii din domeniul tehnologiei informatice.



"Domeniul IT este unul destul de competitiv la noi în ţară, de aceea ne străduim să avem o listă generoasă de beneficii, doar aşa putem să atragem angajaţi noi. Încă un beneficiu este achitarea sportului, bonusuri anuale garantate pentru fiecare angajat, asigurarea medicală privată pentru angajaţi şi membrii familiile lor.", a zis Vlad Hîrcel, directorul unei companii IT.



Igor Danii este directorul unei companii mici cu 30 de angajaţi. Este mândru că a reuşit să formeze o echipă tânără în care vârsta medie este de 29 de ani.



"Suntem importatori şi distribuitori de inputuri în agricultură, adică pesticide, seminţe, fertilizanţi. Creem condiţii după cum le am crea nouă personal. Investim în dezvoltarea personală a angajaţilor, facem traning-uri personale cât şi profesionale", a menționat Igor Dani, directorul unei companii agrotehnice.



Companiile care au participat la acest studiu au fost evaluate prin intermediul unui chestionar anonim.

