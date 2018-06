Prestigioasa publicaţie britanică de profil "Restaurant" a organizat gala 50 Best Restaurants în Bilbao, oraş celebru pentru gastronomia avangardistă. Osteria Francescana (Italia) a detronat Eleven Madison Park din New York, câştigătorul de anul trecut.



Cel mai bun restaurant în 2018 a fost desemnat Osteria Francescana din oraşul italian Modena, care a detronat Eleven Madison Park din New York, câştigătorul anului trecut, scrie forbes.com, citează adevarul.ro.

Osteria Francescana, deţinut de maestrul bucătar italian Massimo Bottura, obţine acest titlu pentru a doua oară, prima dată fiind desemnat cel mai bun restaurant în 2016.

Topul este realizat pe baza evaluărilor primite de la peste 1.000 de maeştri bucătari, şefi de restaurante, critici culinari şi alţi reprezentanţi ai industriei, sub protecţia anonimatului.

Topul celor mai bune restaurante din lume în 2018:

1. Osteria Francescana; Modena, Italia

2. El Celler de Can Roca; Girona, Spania

3. Mirazur; Menton, Franţa

4. Eleven Madison Park; New York, SUA

5. Gaggan; Bangkok, Thailanda

6. Central; Lima, Peru

7. Maido; Lima, Peru

8. Arpège; Paris, Franta

9. Mugaritz; San Sebastián, Spania

10. Asador Etxebarri; Axpe, Spania

11. Quintonil; Mexico City, Mexic

12. Blue Hill la hambarele de piatră; Pocantico Hills, Statele Unite ale Americii

13. Pujol; Mexico City, Mexic

14. Steirereck; Viena, Austria

15. Iepure alb; Moscova, Rusia

16. Piazza Duomo; Alba, Italia

17. Den; Tokyo, Japonia

18. Disfrutar; Barcelona, Spania

19. Geranium; Copenhaga, Danemarca

20. Attica; Melbourne, Australia

21. Alain Ducasse au Plaza Athénée; Paris, Franta

22. Narisawa; Tokyo, Japonia

23. Le Calandre; Rubano, Italia

24. Ultraviolete de Paul Pairet; Shanghai, China

25. Cosme; New York, SUA

26. Le Bernardin; New York, SUA

27. Boragó; Santiago, Chile

28. Odette; Singapur

29. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen; Paris, Franta

30. D.O.M .; Sao Paulo, Brazilia

31. Arzak; San Sebastián, Spania

32. Tickets; Barcelona, Spania

33. The Clove Club; Londra, Marea Britanie

34. Alinea; Chicago, Statele Unite ale Americii

35. Maaemo; Oslo, Norvegia

36. Reale; Castel di Sangro, Italia

37. Restaurantul Tim Raue; Berlin, Germania

38. Lyle's; Londra, Marea Britanie

39. Astrid y Gastón; Lima, Peru

40. Septime; Paris, Franta

41. Nihonryori RyuGin; Tokyo, Japonia

42. The Ledbury; Londra, Marea Britanie

43. Azurmendi; Larrabetzu, Spania

44. Mikla; Istanbul, Turcia

45. Dinner by Heston Blumenthal; Londra, Marea Britanie

46. Saison; San Francisco, Statele Unite ale Americii

47. Schloss Schauenstein; Fürstenau, Elveţia

48. Hiša Franko; Kobarid, Slovenia

49. Nahm; Bangkok, Tailanda

50. The Test Kitchen; Cape Town, Africa de Sud.