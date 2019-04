Topul celor mai bogați fotbaliști din lume

Lionel Messi face ravagii pe teren, dar are şi venituri pe măsură. Starul echipei FC Barcelona este cel mai bine plătit fotbalist din lume, potrivit unui top publicat de France Football. Argentinianul încasează anual, cu tot cu bonusuri şi venituri din sponsorizări, 130 de milioane de euro.



Marele rival al lui Messi, Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Juventus Torino, câştigă nu mai puţin de 113 milioane de euro pe an, iar pe locul 3 în top se află Neymar.



Vedeta lui Paris Saint-Germain obţine anual 91,5 milioane de euro. În clasamentul celor mai bine plătiţi antrenori, lider absolut este Diego Simeone.



Tehnicianul echipei Atletico Madrid încasează 41 de milioane de euro pe an. El este urmat în top 3 de antrenori care la moment nu activează la vreun club.

Jose Mourinho, cu 31 de milioane de euro, care a obţinut 17 milioane de euro după plecarea de la Manchester United, iar Thierry Henry a încasat 25,5 milioane pentru cele trei luni petrecute la cârma echipei AS Monaco.