Topul celor mai bănoase companii de stat. Anul trecut, aceste firme au achitat în buget 157 de milioane de lei

Aproape 157 de milioane de lei - atât au achitat companiile de stat în bugetul ţării, sub formă de dividende, în 2021. În acelaşi timp, profitul celor mai mari dintre aceste firme şi societăţi pe acţiuni s-a majorat anul trecut. Potrivit datelor Agenţiei Proprietăţii Publice, în topul trei celor mai bănoase firme de stat se află "Termoelectrica", "Loteria Naţională a Moldovei" şi "Moldtelecom". În timp ce conducătorii acestor companii susţin că cifrele se datorează faptului că s-a reuşit aducera ordinii în domeniu, unii experţi spun că aceşti indicatori sunt relativi, iar performanţa reală a unei întreprinderi poate fi estimată în timp şi doar prin impactul ei asupra economiei ţării per ansamblu.

Potrivit datelor Agenţiei Proprietăţi Publice, societate pe acţiuni "Termoelectrica" a înregistrat anul trecut cel mai mare profit net din toate cele aproape 200 de companii de stat. Este vorba de aproape 178 de milioane de lei. Şi asta după ce, în 2020, acest indicator al companiei era negativ. Directorul interimar al întreprinderii Vasile Leu susţine că, pe lângă un management eficient, cel mai important factor a fost cel de ajustare a tarifelor şi producerea unui volum mai mare de energie termică şi electrică.



"Asupra acestui rezultat influenţează atât factor intern, cât şi extern. Factorii interni sunt cei care depind nemijlocit de colectiv. Până la urmă rezultatele sunt ale colectivului. Factorul extern depinde în primul rând de mama noastră natura, care este temperatura aerului exterior, având aceleaşi cheltuiei constante, dar crescând vânzările respective, să diminuează costurile specifice. Pentru anul 2021 încă un lucru foarte important a fost utilizarea păcurii, a declarat Vasile Leu, director interimar al "Termoelectrica".



Şeful interimar al companiei mai susţine că efectele creşterii profitului ar putea să se răsfrângă anul viitor şi asupra tarifelor pentru consumatori.



"Să nu uităm că noi suntem reglementați şi în cazul în care la sfârşitul anului devierile financiare pozitive sunt mai mari decât cele prestabilite, la următoare ajustare a tarifului se va egala acest lucru. - Asta înseamnă că tariful poate fi mai mic? - Evident. Planurile sunt mari, dar nu să uităm despre realităţile, care este situaţia pe piaţa gazelor naturale. Ponderea gazelor naturale în curentul electric este de peste 98%. Sper foarte mult că anul care vine, 2023, să fie un an al investiţiilor", mai spune Vasile Leu.



A doua compania de stat după volumul profitului net este "Loteria Naţională a Moldovei". Suma se estimează la 105,5 milioane de lei. Plamen Milanov, directorul NGM Company, partenerul privat al acestei companii de stat în domeniul loteriei şi pariurilor sportive, susţine că un factor principal în obţinerea acestei cifre este blocarea site-urilor ilegale.



"Este legat anume cu promovarea de succes a proiectului nostru care a permis ca pentru prima dată în istoria Republicii Moldova cât de cât să scoată din umbra piaţa jocurilor de noroc, unde ei pot să joace legal, să achite impozite şi să fie siguri că banii lor se duc într-o direcţie corectă şi sunt excluse înșelăciuni", a menționat Plamen Milanov, directorul NGM Company.



Potrivit lui Plamen Milanov, rezultatele "Loteriei Naţionale a Moldovei" ar putea fi şi mai bune în acest an, dar şi în 2023, dacă va fi permisă promovarea site-ului de stat.



"Deşi site-ul legal, 7777.md, a fost lipsit de posibilitatea de a face publicitate, aproape jumătate din cei amatori pe care le-am atras, încă mai joacă pe site-ul. Lipsa de publicitate, desigur, afectează rezultatele companiei. Totuşi cred că vom ieşi în anul 2022 cel puţin la nivelul 2021. De aici puteţi să faceţi concluzii despre perspectivele acestui site, dacă va fi posibilitatea să facă publicitate şi să atragă pe acei jucători care acum joacă în sectorul ilegal", afirmă Plamen Milanov.



Compania "Moldtelecom" este pe locul trei după volumul profitului net, care anul trecut a ajuns la 91,5 milioane de lei.



"Profitul net a crescut la 91,5 milioane de lei, în creştere cu 5,5 milioane de lei faţă de anul precedent. Creşterea se explică, în principiu, prin mărirea volumului de abonaţi. Au fost oferte foarte competitive, oferte convergente care includ mai multe servicii, inclusiv abonamente pe un an sau pe un termen mai mult. Am atestat cea mai creştere pe segmentul de telefonie mobilă", spune Alexandru Ciubuc, director general interimar al "Moldtelecom".



Directorul interimar al "Moldtelecom", Alexandru Ciubuc, susţine că planurile de diversificare a serviciilor au scopul de a crește calitatea pentru clienți, cât și majorarea în continuare a profitului.



"Anul trecut am achitat 29 de milioane de lei în forma de dividente la stat. O să continuăm să extindem reţeaua noastră de banda largă, adică reţeaua de fibra optică în întreaga ţară. O să lansăm servicii noi."



Eugeniu Cozonac, directorul general al Agenției Proprietății Publice, spune cifrele obţinute de companiile de stat pot fi şi mai mari.



"Pentru ca să avem venituri şi profituri mai mari este necesar de două lucruri: diminuăm sau micşorăm, optimizăm cheltuieli sau creştem vânzările. eliminând anumite scheme, anumite contracte de căpuşă. Am optimizat aceste cheltuieli, mai ales luând în considerare creşterea materiei prime în toată lume. Mai multe întreprinderi au paşi concreţi pentru eficientizarea întreprinderilor. Reînvestirea acestor devidente în întreprinderea pentru modernizarea echipamentului. Ne dorim să avem un venit şi mai mare şi profit la întreprinderi, dar pentru a avea acest profit, trebuie să modernizăm întreprinderile. Şi astăzi folosim o parte din acest profit pentru aceasta", afirmă Eugeniu Cozonac.



"Acest profit denotă responsabilitate şi modul eficient al factorilor de decizie al entităţilor. Entităţile care sunt reprezentate aici, în mare lor majoritate, sunt de importanţă strategică, deci ele practic reprezintă cartea de vizită al Republicii Moldova. Cu cât mai mare este profitul entităţilor, cu atât mai mult de dividente", spune Stela Paduca, şef Direcție monitorizarea activelor statului.



Pe de altă parte, unii experţi economici susţin că încă este devreme pentru concluzii despre eficienţa managementului şi eliminarea schemelor în companiile de stat.



"Este o miză falsă. Întreprinderile de stat profit nu trebuie să genereze. De obicei, întreprinderile de stat trebuie să fi organizate în domenii în care există monopol sau quasi-monopol, nu trebuie să genereze pierderi, este adevărat, dar rolulul întreprinderilor nu este să genereze profit. Statul nu se întreţine din acest profit, statut se întreţine din impozite şi taxe, iar întreprinderile de stat trebuie să ajute la creşterea economică", menționează Viorel Gîrbu, expert economic.



Menţionăm, că pe lângă "Termoelectrica", "Loteria Naţională a Moldovei" şi "Moldtelecom", printre companiile cu cele mai mari profituri net se numără și RED-NORD - 51 de milioane de lei, "Metalferos", care a obţinut anul trecut 29,7 milioane de lei, dar şi "Cricova" cu puţin peste nouă milioane de lei.