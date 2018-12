Odată cu venirea Crăciunului includem în playlist piese care de-a lungul anilor nu şi-au pierdut autenticitatea.

Frank Sinatra, Abba sau Mariah Carey reuşesc în fiecare an se aducă spiritul sărbătorilor de iarnă prin mesajele melodiilor cântate de ei, pe întreg mapamondul.



Nelipsite în perioada sărbătorilor de iarnă sunt şi piesele "Shake up Christmas" a lui Train, "Let it Snow" cântat de Dean Martin şi "Last Christmas" a lui Wham.