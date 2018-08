Topul 10 al celor mai bine plătite sportive din lume în 2018

Foto: gossipier.com

Tenismena americană Serena Williams este cea mai bine plătită sportivă din lume în ultimul an. Topul a fost întocmit de celebra revistă Forbes.



Williams, care a revenit în competiţie în luna martie, după ce a adus pe lume o fetiţă, în toamna anului trecut, a câştigat doar 62.000 din tenis în perioada iunie 2017 şi iunie 2018, dar a încasat în schimb 18 milioane dolari din contractele publicitare pe care le are cu diferite companii.



Daneza Caroline Wozniacki este pe poziţia secundă pe lista publicată de Forbes, cu 13 milioane dolari, în timp de deţinătoarea titlului la US Open, americanca Sloane Stephens, se află pe poziţia a treia în ierarhia câştigurilor din 2018, cu 11,2 milioane dolari.



Spaniola Garbine Muguruza, cu 11 milioane dolari, şi rusoaica Maria Sharapova, cu 10,5 milioane, completează primele cinci locuri. Venus Williams se clasează pe locul 6, acumulând în conturile sale 10,2 milioane de dolari.



Şi badmintonul poate aduce bani frumoşi, cel mai bun exemplu fiind sportiva clasată pe locul 7, indianca Pusarla Venkata Sindhu, care la cei 23 ani ai săi, a câştigat 8,5 milioane de dolari într-un singur an.



Românca Simona Halep, liderul clasamentului mondial, a câştigat în total 7,7 milioane dolari înt perioada iunie 2017 - iunie 2018, aflându-se pe locul opt în clasamentul stabilit de Forbes.



Din această sumă, 6,2 milioane dolari provin din premiile câştigate la turneele la care Simona a luat parte, iar restul de 1,5 milioane dolari din sponsorizări.