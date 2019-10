Toporul din filmul "The Shining", vândut la o licitație din Londra pentru o sumă fabuloasă

Toporul din renumita scenă din filmul de groază "The Shining" de Stanley Cubrick , a fost vândut pentru 200 de mii de dolari la o licitaţie care a avut loc la Londra în această săptămână. În scena în care figurează toporul, protagonistul, al cărui rol a fost interpretat de Jack Nicholson, sparge o uşă, în spatele căreia se aflau soţia şi fiul său.



Potrivit presei engleze, toporul cu o coadă de lemn, de un metru lungime, are o lamă de 30 de centimetri şi este în stare foarte bună, chiar dacă are câteva zgârieturi din timpul filmării scenei legendare.

Printre obiectele scoase la aceeaşi licitaţie au fost zalele lui Maximus, eroul principal din filmul "Gladiator" şi un coif purtat de un soldat din Star Wars.