Top diete sănătoase ce îți asigură o siluetă perfectă

Dietă. O dietă ce vă ajuta să ardeți patru kilograme în patru zile este dieta Nătman. Este cunoscută pentru faptul că asigură păstrarea unei siluete cu mijlocel subțire, indiferent de sezon. Nu sunt restricții privind cantitatea alimentelor consumate, deoarce principalele ingrediente sunt cele care conțin proteinele. Puteți arde cu acest program între 1200-1800 calorii pe zi. După terminarea programului, urmează șapte zile în care treptat puteți adăuga în alimentația voastră alimente ce conțin un număr scăzut de calorii.

Dietă. Cele cu multa rabdare puteti apela cu incredere la dieta Dukan. Durata pierderii unui kilogram este de zece zile. Se trece prin patru etape : etapa de atac, in care se vor consuma doar proteine, etapa de croaziera, in care se vor alterna zilele de proteine cu cele de legume, etapa de consolidare, in care trebuie sa ai mare grija sa nu se depuna la loc kilogramele nedorite, iar ultima etapa consta in stabilizarea si mentinerea greutatii pentru tot restul vietii. Este cea mai populara dieta, ce se bazeza pe consumul de proteine, reduce numarul de lipide si glucide din corp. Rezultatele acestei diete sunt spectaculoase!



Dietă. Pentru intinerire este recomandata dieta macrobiotica, in armonie cu natura, ce are efecte de echilibrare pentru intreg organismul. Se consuma cereale diverse si integrate timp de zece zile.Se pot pregati in ce proportie doreste fiecare dintre noi si in ce mod dorim, coapte, macinate sau fierte. Dieta macrobiotica are efecte benefice asupra sanatatii mintale, curata tenul, iar ochii vor capata o stralucire plina de viata. Daca se doriti sa o repetati, trebuie sa faceti mai intai o pauza de 3 sau 5 zile, scrie antena3.ro

Dietă. Persoanele active se pot bucura de avantajele dietei Jenny Craig. Această dezvoltă o viziune sănătoasă asupra alimentelor și a stilului de viață în trei dimensiuni: alimentație, minte și corp. Este o dietă ce se bazează pe consumarea unui volum mare de alimente ce conțin puține calorii. Se combină cu exercițiile de fitness. Pierdea în greutate se face în timp, dar singur. Este un regim ce îmbină alimentația cu sportul, pentru o transformare corporală armonioasă și un stil de viață sănătos. Urmând această dietă, veți obține o slăbire sigură, sănătoasă și de durată.



Dietă. Dieta volumetrică folosește informațiile legate de sațietate, pentru a controla dorința de a mânca. Este o dietă ce se combină cu gimnastică. Pierderea în greutate este lentă. Se vor pierde 5 până la 10 procente din greutatea inițială. Premisa este de a concepe propriu program bazat pe alimente de mare volum, dar cu atenție la alimentele bogate în grăsimi sau de cele cu o valoare nutritivă scăzută. Puteți consuma cât doriți salate, supe, fructe, cereale, legume, carne slabă sau de pasăre, fructe de mare, lactate, toate acestea fiind foarte bune. Având puține calorii, nu îngrașă, iar conținutul mare de apă reduce senzația de foame. Veți obține o siluetă de invidiat!