Top 100 cele mai bune seriale din toate timpurile

Serialele au fost mereu un mijloc de ocupare al timpului liber, dar niciodată nu au avut atâta succes ca până acum. O dată cu Clanul Soprano, lansat în 1999, istoria serialelor s-a schimbat și pentru a prinde cât mai mulți telespectatori companiile producătoare au investit din ce în ce mai mulți bani. De exemplu, CBS a cheltuit aproape 10 milioane de dolari pe episod pentru The Big Bang Theory, scrie feminis.ro.

Acest top te va ajuta să-ți petreci timpul cu folos în fața micului ecran.

1. Game of Thrones (2011 — ...) Gen: Acțiune, Aventură, Dramă

2. Friends (Prietenii tăi) (1994 — 2004) Gen: Comedie, Romance



3. Breaking Bad (2008 — 2013) Gen: Crimă, Dramă, Thriller



4. Sherlock (2010 — ...) Gen: Crimă, Dramă, Mystery



5. The Big Bang Theory (2007 — ...) Gen: Comedie, Romance



6. Band of Brothers (2001) Gen: Acțiune, Dramă, History



7. The Wire (2002 — 2008) Gen: Crimă, Dramă, Thriller



8. The Sopranos (Clanul Soprano) (1999 — 2007) Gen: Crimă, Dramă



9. Fargo (2014 — ...) Gen: Crimă, Dramă, Thriller



10. Prison Break (2005 — 2017) Gen: Acțiune, Crimă, Dramă



11. Stranger Things (2016 — ...) Gen: Dramă, Fantasy, Horror



12. Pride and Prejudice (Mândrie și prejudecatăp) (1995) Gen: Dramă, Romance



13. Suits (2011 — ...) Gen: Comedie, Dramă



14. How I Met Your Mother (2005 — 2014) Gen: Comedie, Romance



15. Scrubs (2001 — 2010) Gen: Comedie, Dramă



16. House of Cards (2013 — ...) Gen: Dramă



17. Downton Abbey (2010 — 2015) Gen: Dramă, Romance



18. House, M.D. (Doctor House) (2004 — 2012) Gen: Dramă, Mystery



19. Twin Peaks (1990 — 1991, 2017) Gen: Crimă, Dramă, Mystery



20. Misfits (2009 — 2013) Gen: Comedie, Dramă, Fantasy



21. Rome (Roma) (2005 — 2007) Gen: Acțiune, Dramă, History



22. Black Mirror (2011 — ...) Gen: Dramă, Sci-Fi, Thriller



23. Shameless (2011 — ...) Gen: Comedie, Dramă



24. Dexter (2006 — 2013) Genre: Crime, Drama, Mystery



25. Supernatural (2005 — ...) Gen: Dramă, Fantasy, Horror



26. Peaky Blinders (2013 — ...) Gen: Crimă, Dramă



27. The Simpsons (1989 — ...) Gen: Animație, Comedie



28. The Punisher (2017) Gen: Acțiune, Aventură, Crimă



29. Narcos (2015 — ...) Gen: Biografie, Crimă, Dramă



30. The Marvelous Mrs. Maisel (2017 — ...) Gen: Comedie, Dramă



31. The X Files (Dosarele X) (1993 — ...) Genre: Dramă, Mystery, Sci-Fi



32. Battlestar Galactica (2004 — 2009) Genre: Acțiune, Aventură, Dramă



33. The Handmaid’s Tale (2015 — ...) Gen: Dramă, Sci-Fi



34. The Shield (2002 — 2008) Gen: Crimă, Dramă, Thriller



35. Vikings (2013 — ...) Gen: Acțiune, Aventură, Dramă



36. Sons of Anarchy (2008 — 2014) Gen: Crimă, Dramă, Thriller



37. Mad Men (2007 — 2015) Gen: Dramă



38. The Knick (2014 — 2015) Gen: Dramă



39. Boardwalk Empire (2010 — 2014) Gen: Crimă, Dramă, History



40. Lie to Me (2009 — 2011) Gen: Crimă, Dramă, Mystery



41. Modern Family (2009 — ...) Gen: Comedie, Romance



42. Criminal Minds (2005 — ...) Gen: Crimă, Dramă, Mystery



43. Horace and Pete (2016 — ...) Gen: Comedie, Dramă



44. Hannibal (2013 — ...) Gen: Crimă, Dramă, Horror



45. Spartacus: Blood and Sand (2010 — 2013) Gen: Acțiune, Aventură, Biografie



46. Entourage (2004 — 2011) Gen: Comedie, Dramă



47. White Collar (2009 — 2014) Gen: Comedie, Crimă, Dramă



48. Billions (2016 — ...) Gen: Dramă



49. The Walking Dead (2010 — ...) Gen: Dramă, Horror, Thriller



50. Homeland (2011 — ...) Gen: Crimă, Dramă, Mystery



51. Lost (2004 — 2010) Gen: Aventură, Dramă, Fantasy



52. Person of Interest (2011 — 2016) Gen: Acțiune, Crimă, Dramă



53. 24 (2001 — 2010) Gen: Acțiune, Crimă, Dramă



54. Banshee (2013 — 2016) Gen: Acțiune, Crimă, Dramă



55. The Mentalist (Mentalistul) (2008 — 2015) Gen: Crimă, Dramă, Mystery



56. The Tudors (2007 — 2010) Gen: Dramă, History, Romance



57. Deadwood (2004 — 2006) Gen: Crimă, Dramă, History



58. Americans (2013 — ...) Gen: Crimă, Dramă, Mystery



59. This Is Us (2016 — ...) Gen: Dramă



60. Californication (2007 — 2014) Gen: Comedie, Dramă



61. Star Trek (1966 — 1969) Gen: Acțiune, Aventură, Sci-Fi



62. Desperate Housewives (Neveste disperate) (2004 — 2012) Gen: Comedie, Dramă, Mystery



63. The Borgias (2011 — 2013) Gen: Crimă, Dramă, History



64. American Horror Story (2011 — ...) Gen: Dramă, Horror, Thriller



65. Buffy the Vampire Slayer (Buffy - Spaima vampirilor) (1996 — 2003) Gen: Acțiune, Dramă, Fantasy



66. Big Little Lies (2017) Gen: Crimă, Dramă, Mystery



67. Daredevil (2015 — ...) Gen: Acțiune, Crimă, Dramă



68. Married with Children (Familia Bundy) (1986 — 1997) Gen: Comedie



69. Damages (2007 — 2012) Gen: Crimă, Dramă, Mystery



70. The Office (2005 — 2013) Gen: Comedie



71. Doctor Who (2005 — ...) Gen: Aventură, Dramă, Family



72. Glow (2017 — ...) Gen: Comedie, Dramă, Sport



73. Sex and the City (Totul despre Sex) (1998 — 2004) Gen: Comedie, Dramă, Romance



74. Six Feet Under (2001 — 2005) Gen: Comedie, Dramă



75. Gilmore Girls (Fetele Gilmore) (2000 — 2007) Gen: Comedie, Dramă



76. True Blood (2008 — 2014) Gen: Dramă, Fantasy, Mystery



77. Revenge (2011 — 2015) Gen: Dramă, Mystery, Thriller



78. I Love Lucy (1951 — 1957) Gen: Comedie, Family



79. Angel (1999 — 2004) Gen: Acțiune, Dramă, Fantasy



80. Tyrant (2014 — 2016) Gen: Acțiune, Dramă, Thriller



81. How to Get Away with Murder (2014 — ...) Gen: Crimă, Dramă, Mystery



82. Arrested Development (2003 — ...) Gen: Comedie



83. ALF (1986 — 1990) Gen: Comedie, Family, Sci-Fi



84. Once Upon a Time (2011 — 2018) Gen: Aventură, Fantasy, Romance



85. Orange Is the New Black (2013 — ...) Gen: Comedie, Crimă, Dramă



86. Smallville (2001 — 2011) Gen: Aventură, Dramă, Romance



87. Luke Cage (2016 — ...) Gen: Acțiune, Crimă, Dramă



88. Defenders (2017 — ...) Gen: Acțiune, Aventură, Crimă



89. Nip/Tuck (2003 — 2010) Gen: Dramă



90. UnREAL (2015 — ...) Gen: Dramă



91. Westworld (2016 — ...) Gen: Dramă, Mystery, Sci-Fi



92. The Strain (2014 — 2017) Gen: Dramă, Horror, Thriller



93. Girls (2012 — 2017) Gen: Comedie, Dramă



94. The Crown (2016 — ...) Gen: Dramă, History



95. True Detective (2014 — ...) Gen: Crimă, Dramă, Mystery



96. American Crime Story (2016 — ...) Gen: Biografie, Crimă, Dramă



97. Fear the Walking Dead (2015 — ...) Gen: Dramă, Horror, Sci-Fi



98. Jane the Virgin (2014 — ...) Gen: Comedie



99. The Bold Type (2017 — ...) Gen: Dramă



100. Ghost Whisperer (2005 — 2010) Gen: Dramă, Fantasy