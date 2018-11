Top 10 obiceiuri greşite la care trebuie să renunţi până la 30 de ani

Iată o listă a celor 10 obiceiuri dăunătoare de care trebuie să scapi înainte să împlineşti 30 de ani.

Trăieşti pentru weekend-uri

Cea mai bună modalitate de a opri acest lucru este să-ţi planifici lucruri constructive pentru fiecare seară, potrivit lui Harry, editor de distribuţie. Megan, manager de birou şi coordonator HR, a adăugat: "Să-şi faci un hobby potrivit. Este bine să faceţi ceva în afara muncii şi să socializaţi cu prietenii (...) în special fără a implica un calculator".

Susţii moda de consum

"Înainte de a împlini 30 de ani, am luat decizia de a nu mai cumpăra articole care susţin moda de consum", a spus Laura, un ofiţer de operaţiuni din Londra. "Asta înseamnă că nu cumpăr de la Zara! Am renunţat deja la H&M şi Primark. Ei spun că cele mai multe articole sunt purtate de doar şapte ori, asa că scopul meu este să cumpăr lucruri pe care le vei purta de multe ori chiar dacă costă mai mult".

Crezi că fumatul ocazional este bun

Paul, care este în recrutare din Londra, a spus că fumatul ocazional a fost cel mai mare viciu la care a trebuit să renunţe înainte de a împlini vârsta de 30 de ani. Majoritatea oamenilor care se consideră fumători ocazionali nu dau aşa mare importanţă pentru că nu fumează în fiecare zi sau "fumează doar când beau".

Nu ai o oră de culcare

Ali, redactor-şef, a spus: "Am fost vinovată de faptul că mergeam la culcare foarte târziu şi la momente aleatorii, aşa că încerc să-mi stabilesc o oră de culcare cu care să mă acomodez. Am observat o diferenţă în calitatea somnului".

Îţi omori toate plantele

Să-ţi iei plante te face să te simţi ca un adult responsabil, potrivit lui Ali. Dar dacă le vei cumpăra, ar trebui să te asiguri că le uzi şi că le îngrijeşti cum trebuie, a spus ea.

Nu-ţi schimbi lenjeriile de pat

"Să dormi într-un pat cu aşternuturi proaspete este una dintre cele mai mari plăceri simple ale vieţii", a spus Harry. "Schimbarea lor în mod regulat te ajută să dormi mai bine şi, mai presus de toate, este mai puţin greţos decât să le laşi prea mult timp. O să-ţi mulţumeşti pentru că ai făcut acest efort".

Faci compromisuri când vine vorba de ceea ce meriţi într-o relaţie

Lindsay, psiholog şi reporter, a spus: "Să nu mai faci compromisuri în viaţa amoroasă, deoarece nu ştii ce meriţi, adică nu sta după cineva care în mod clar nu este suficient de interesat de tine".

Faci lucruri pentru aşa crezi că trebuie

Când vine vorba de petreceri sau alte evenimente sociale, Ali spune că nu merită să mergi doar pentru că simţi că aşa ar trebui. "Viaţa e prea scurtă pentru a-ţi petrece timpul făcând lucruri pe care nu vrei să le faci, lecţie pe care am învăţat-o datorită cărţii "The Life Changing Magic of Not Giving A F**k", a spus ea.

Pui mai mare preţ pe sănătatea fizică decât pe cea mintală

"Nu-ţi pune sănătatea fizică înainte de cea mintală", a spus Megan. "Dieta şi exerciţiile fizice ar trebui să te facă să te simţi bine cu tine însuţi, nu vinovat. Rutinele sunt minunate, dar trebuie să existe o balanţă între felul în care te tratezi fizic şi mental.

Nu petreci suficient timp cu părinţii

"Poate fi uşor să devii" prea ocupat " pentru a face planuri cu familia", a spus Ali. "Cu toate acestea, pe măsură ce îmbătrâneşti, îţi dai seama că acesta este de fapt cel mai important lucru. Acest lucru poate fi la fel de simplu precum vorbitul la telefon de câteva ori pe săptămână, luarea mesei sau să petreceţi un weekend împreună, atât cât de des poţi. Prietenii vin şi pleacă, dar familia ta va fi şi trebuie să fie întotdeauna pe primul loc", scrie descopera.ro