Toni Kroos, unul dintre pilonii de bază ai echipei Real Madrid, despre începuturile cariei sale

Toni Kroos este de ani buni unul dintre pilonii de bază ai echipei Real Madrid. În acest sezon, în Liga Campionilor, mijlocașul german a oferit 746 de pase precise și este lider la acest capitol în cadrul acestei competiții.Toni, care a îndrăgit fotbalul în copilărie, fiind antrenat la început chiar de tatăl său, afirmă că a ajuns un jucător mare pentru că a găsit limbă comună cu mingea."Niciodata nu m-am schimbat în raport cu balonul. Jucam timp îndelungat încă din copilărie. M-am asigurat că mingea îmi este prietenă și că îmi va asculta picioarele. Relația s-a îmbunătățit an de an, iar un fotbalist are doar de câștigat din asta."Kroos, care anterior a mai evoluat la Bayern Munchen și Bayer Leverkusen, a mai jucat mijlocaș de bandă, dar s-a regăsit pe poziția de mijlocaș central. El este genul de fotbalist care preferă să dea două pase decisive decât să marcheze un gol."Am petrecut multe ore pe teren, iar acum culeg roadele și sunt sigur pe mine atunci când execut o pasă. Deciziile le i-au mult mai ușor, iar asta e crucial deoarece în lipsa încrederii în forțele proprii nu vei putea executa ce ai în cap. Nu îți va ajunge încredere în sine pentru a duce la capăt ce ai început."În această seară, Toni Kroos va încerca să-și ajute echipa să obțină calificarea în semifinalele Ligii Campionilor.Real Madrid va juca cu FC Liverpool, în deplasare, în a doua manșă a sferturilor de finală, iar meciul va fi transmis în direct de PRIME, cu începere de la ora 22:00. În tur, madrilenii s-au impus cu 3-1.