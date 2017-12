Tombolă cu premii generoase la Târgul Acasă de Crăciun. Orice vizitator poate fi câştigător DETALII

Embed:

Organizatorii târgului "Acasă de Crăciun" continuă să îşi surprindă vizitatorii. Aseară aceştia au dat startul unei tombole în cadrul căreia oamenii se vor alege cu premii de valoare. Concursul va dura până în data de 14 ianuarie, iar câştigătorii vor fi anunţaţi odată cu încheierea târgului.



Primii participanţi la tombolă şi-au pus deja biletele în cutie şi aşteaptă cu nerăbdare ca acestea să fie norocoase:



"Sunt sigur că voi câştiga. Ce vrei mai mult? Cred că un telefon".



"Ce aţi dori să câştigaţi? Un televizor. - De ce ? - Aş dori un televizor pentru că fata s-a căsătorit şi are nevoie de unul".



"Vreau mai mult un telefon. -De ce un telefon?- Pentru că am unul şi s-a stricat".



Cu ocazia lansării tombolei de Crăciun, vizitatorii târgului au avut parte de un concert susţinut de Vitalie Dani.



Organizatorii târgului "Acasă de Crăciun" spun că prin intermediul acestei acţiuni au încercat fie mai aproape de oameni şi să le aducă o bucurie în plus în preajma sărbătorilor.



"Orice vizitator a târgului de Crăciun cumpărând ceva la una din căsuţele târgului automat primeşte un cupon pe care trebuie să îl completeze şi să îl introducă într-un cub. Extragerea va fi pe data de 14 ianuarie la închiderea târgului de Crăciun unde norocoşii îşi vor putea ridica premiile", a declarat Andrei Locoman, organizatorul târgului "Acasă de Crăciun".



Zilele viitoare, pe vizitatorii târgului organizat de Guvern îi aşteaptă mai multe suprize artistice. Diseara, interpretul Valy Boghean va susține un recital. Luni, pe scena va evolua Fanfara Ministerului Apărării, iar la sfârşitul zilei va concerta şi Adrian Ursu.