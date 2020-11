Tom şi Jerry revin pe marile ecrane. Când va fi difuzat în cinematografe

Tom şi Jerry revin pe marile ecrane. Îndrăgitele personaje de desene animate vor fi readuse la viaţă de studiourile Warner Bros.

Trailerul oficial al filmului dublat în limba română a fost lansat în ţara vecină. Din cauza pandemiei de coronavirus, filmul va fi disponibil în cinematografe în 5 martie 2021. Acţiunea noului film se desfăşoară la New York.



Anul acesta s-au împlinit 80 de ani de la crearea legendarelor personaje Tom şi Jerry, care au făcut fericite zeci de generaţii. Cele două personaje se războiesc încă din 1940. Seria originală de desene animate "Tom şi Jerry", care are 114 episoade scurte, are în palmares 7 premii Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj de animație.