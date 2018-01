Tom Cruise, Mel Gibson, Russell Crowe şi Jennifer Lawrence, nominalizaţi la premiile Zmeura de Aur

Actori premiaţi sau selectaţi la Oscar, precum Tom Cruise, Mel Gibson, Russell Crowe şi Jennifer Lawrence, se numără printre nominalizaţii celei de-a 38-a ediţii a premiilor Zmeura de Aur (Razzie Awards), decernate celor mai proaste prestaţii din cinematografie, informează The Hollywood Reporter.

Lider în topul nominalizărilor anul acesta, cu 9 selecţii, este filmul SF "Transformers: The Last Knight", care a avut încasări de 605 milioane de dolari la nivel mondial, scrie descopera.ro

Lungmetrajele "Baywatch", "The Emoji Movie", "Fifty Shades Darker", "The Mummy" şi "Transformers XVII: The Last Knight" au fost nominalizate la premiul Zmeura de Aur pentru cel mai prost film, dar şi la cel pentru cel mai prost scenariu.



De asemenea, Darren Aronofsky ("Mother!"), Michael Bay ("Transformers XVII: Last Knight"), James Foley ("Fifty Shades Darker"), Alex Kurtzman ("The Mummy") şi Anthony (Tony) Leonidis ("The Emoji Movie") au fost nominalizaţi la Zmeura de Aur pentru cel mai prost regizor.



În categoriile dedicate interpretării, Tom Cruise ("The Mummy"), Johnny Depp ("Pirates of The Caribbean XIII: Dead Men Tell No Tales"), Jamie Dornan ("Fifty Shades Darker"), Zac Efron ("Baywatch") şi Mark Wahlberg ("Daddy's Home 2" şi "Transformers XVII: The Last Knight") concurează pentru Zmeura de Aur pentru cel mai prost actor în rol principal, iar Katherine Heigl ("Unforgettable"), Dakota Johnson ("Fifty Shades Darker"), Jennifer Lawrence ("Mother!"), Tyler Perry ("BOO! 2: A Medea Halloween") şi Emma Watson ("The Circle") au fost nominalizate la Zmeura de Aur pentru cea mai proastă interpretare feminină.



La premiul Zmeura de Aur pentru cel mai prost rol secundar masculin concurează Mel Gibson ("Daddy's Home 2"), Javier Bardem ("Mother!", "Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales"), Russell Crowe ("The Mummy"), Josh Duhamel ("Transformers XVII: Last Knight") şi Anthony Hopkins ("Collide", "Transformers XVII: Last Knight"), iar Sofia Boutella ("The Mummy"), Kim Basinger ("Fifty Shades Darker"), Laura Haddock ("Transformers XVII: Last Knight"), Goldie Hawn ("Snatched") şi Susan Sarandon ("A Bad Moms Christmas") au fost nominalizate la premiul pentru cel mai prost rol secundar feminin.



Nominalizaţii şi câştigătorii premiilor Zmeura de Aur sunt votaţi online de cei aproximativ 1.000 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, din 24 de ţări, care pot achiziţiona un statut de membru pentru suma de 40 de dolari. Gala Zmeura de Aur a fost înfiinţată, potrivit creatorilor ei, ca un "antidot" la ceremonia Oscar.



Câştigătorii ediţiei de anul acesta a premiilor Zmeura de Aur vor fi anunţaţi pe 3 martie, pe canalul de YouTube al fundaţiei, cu o zi înainte de gala Oscar.



Premiaţii cu Zmeura de Aur vin rareori să îşi ridice premiile, o excepţie notabilă fiind Sandra Bullock, care a primit titlul de "cea mai proastă actriţă" în 2010, pentru "All About Steve", cu o zi înainte de a lua premiul Oscar pentru "Povestea unui campion/ The Blind Side".