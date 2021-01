Tom Brady va disputa a zecea finală Super Bowl, fapt care până acum niciun jucător nu a reușit să o facă

Tom Brady, marea vedetă a fotbalului american, este foarte aproape de o performanţă uluitoare. Sportivul va disputa a zecea finală Super Bowl, fapt care până acum niciun jucător nu a reușit să o facă. Pe 7 februarie, echipa sa Tampa Bay Buccaneers o va întâlni pe Kansas City Chiefs.Pentru a ajunge în ultimul act, Tamba Bay a învins cu 31-26 pe Green Bay Packers, iar Kansas City s-a impus cu 38-24 în fața lui Buffalo Bills.Venit în martie anul trecut la Tampa Bay, după 20 de ani petrecuţi la New England Patriots, Brady şi-a condus noua echipa la cea de-a doua finală din istorie. Formaţia din Florida a cucerit "Trofeul Vince Lombardi" în 2002.Kansas City este campioana en-titre şi are două titluri în palmares. Patrick Mahomes este starul formaţiei din Missouri. El a fost declarat cel mai bun jucător al finalelor de anul trecut și al sezonului - 2018.Super Bowl va avea loc pe arena echipei Tampa Bay, "Raymond James Stadium". Este pentru prima dată în istoria Ligii Naţionale de Fotbal American, când o echipă joacă finala pe teren propriu.Deşi arena poate găzdui peste 65 de mii de spectatori, numai 22 de mii de suporteri vor avea acces şi asta din cauza pandemiei de coronavirus.Dealungul anilor, Super Bowl, a devenit cel mai urmărit program de televiziune din Statele Unite și este ca o sărbătoare naţională. Mulţi cântăreţi populari au cântat în deschiderea acestei finale și în timpul ceremoniilor din pauza meciului.Drepturile TV pentru acest eveniment sunt deţinute în fiecare an de o singură televiziune importantă, iar difuzarea anuală este faimoasă datorită celei mai scumpe publicitați din an.