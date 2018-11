Toate sectoarele din Capitală, dar şi suburbiile, CURĂŢATE DE ZĂPADĂ. Drumarii au împrăştiat 370 de tone de material antiderapant

foto: publika.md

Ninsoarea de ieri i-a pus la treabă pe drumari toată noaptea. Peste 80 de angajați ai Regiei "Exdrupo" au curățat de zăpadă toate sectoarele din Capitală, dar și suburbiile. Totodată, pe tot parcursul nopții, autospecialele au împrăştiat aproximativ 370 de tone de material antiderapant.



"Au fost implicate în jur de 41 de autospeciale. Toată noaptea s-a lucrat la curățarea, îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și s-a presurat material antiderapant pentru a preveni crearea poleiului pe asfalt", a spus Adrian Boldurescu, șef "Exdrupo".



Și pe şoselele naționale s-a lucrat toată noaptea. Muncitorii din orașul Strășeni au curățat și au împrăștiat peste 190 de tone de material antiderapant pe drumul Chișinău - Bălți.



Cum decurg lucrările a mers să verifice chiar ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.



"Am verificat situația pe parcursul zilei. Mereu am fost cu muncitorii la legătură. Acum am decis să vin aici. Acesta a fost un drum din câte se vede foarte încărcat de zăpadă. Au fost și ambuteiaje pe acest drum, dar băieții s-au organizat repede și au elberat drumul", a spus ministrul Economiei, Chiril Gaburici.



La această oră, circulația pe toate traseele naționale are loc fără dificultăți, iar accesul spre drumurile locale este asigurat.



"Pe toate drumurile administrate de S.A. Strășeni se circulă în condiții de iarnă, dar fără dificultăți. Restricții de circulație nu au fost. Toate camioanele care erau în pană au primit suportul necesar", a spus Vladimir Croitor, director S.A drumuri Strășeni.



Şi pentru mâine meteorologii anunţă lapoviţă şi ninsori slabe, după care precipitaţiile vor conteni. Spre sfârşitul săptămânii, ne aşteaptă însă temperaturi de până la minus 10 grade pe timp de noapte.