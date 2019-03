Toate hard disk-urile pot fi transformate în microfoane pentru spionaj

Două echipe de cercetători din SUA şi China au descoperit o metodă prin care orice hard disk ar putea fi folosit pe post de microfon. Astfel, computerele echipate cu hard disk-uri ar putea fi folosite pentru spionaj, chiar dacă microfoanele acestora sunt complet dezactivate. Metoda prin care acest lucru este posibil este complicată, însă nu imposibilă, dar vine şi cu limitări de ordin fizic şi tehnic, scrie go4it.ro.

Descoperirile cercetătorilor din cadrul Universităţii din Michigan şi Universităţii Zhejiang din China vor fi publicate într-un studiu numit "Hard Drive of Hearing: Disks that Eavesdrop with a Synthesized Microphone". Această lucrare este semnată de Andrew Kwong, Wnyuan Xu şi Kevin Fu, care au descoperit o metodă prin care vibraţiile capului de citire al hard disk-ului pot fi folosite pentru a fi transformate în fişiere audio.

Metoda implică modificarea firmware-ului hard disk-ului, ceva ce ar putea fi „plantat” într-un computer ţintă prin metode mai vechi de hacking, precum infectarea cu un virus care face asta, phishing, sau prin accesul direct la computer. Odată modificat software-ul de pe hard disk, acesta poate fi apoi programat să înregistreze sunetele din jur, înregistrările fiind destul de bune pentru a recunoaşte o melodie prin intermediul aplicaţiei Shazam.

"Cercetările noastre demonstrează că anumite componente mecanice din hard disk-urile magnetice se comportă asemeni unor microfoane şi au destulă precizie pentru a putea distinge vocea umană. Aceste microfoane neintenţionate detectează vocea umană cu o precizie destul de mare pentru a permite ca sunetul înregistrat să fie recunoscut de aplicaţia Shazam", au spus cercetătorii în cadrul lucrării, conform The Register.

Desigur, există câteva limitări. De exemplu, pentru a putea înţelege bine vocea umană, este nevoie ca discuţia să aibă loc la o intensitate de 85 dB. De la 75 dB, deja vocea este greu de înţeles. Pentru a recunoaşte o melodie, aceasta a trebuit să fie redată la 90 dB. Cercetătorii spun însă că există diverse metode software şi hardware care pot „curăţa” semnalul audio şi pot amplifica vocea umană pentru a putea fi recunoscută mai uşor. De asemenea, calitatea înregistrărilor, atunci acestea sunt realizate la volum mare, poate detecta sunete la frecvenţă de până la 17.28 kHz, adică foarte aproape de limitele auzului uman de 20 kHz, fiind chiar mai calitativă decât sunetul unui telefon, care are o limită de 8 kHz.

Probabil că utilizatorii de rând nu vor trebui să se sperie dacă încă folosesc hard disk-uri în computerele lor, întrucât majoritatea hackerilor nu aleg ţinte la întâmplare, însă agenţiile de stat şi alte persoane importante probabil că ar trebui să se ferească în viitor de astfel de metode de stocare pentru a evita spionajul.