Toamna se numără ... cartofii. La Râşcova a fost organizat un târg al cartofului

Dacă toamna se numără bobocii, în cadrul unui târg tradiţional organizat în satul Râşcova din raionul Criuleni, s-au numărat sacii cu.. cartofi. Evenimentul a fost însoţit de muzică și voie bună.Galina Munteanu a venit la festival cu mai multe soiuri de legume. Femeia se mândreşte cu roada generoasă din acest an:"Ceea ce e muncit de noi, accea am adus. "Irga" e pentru piure, la prăjit care şi cum iubeşte, la copt cu carne, "americanca" pentru sălături întregi care se fierb, se ţin. Acestea şi noi le mâncăm, copiii, nepoţii noştri."Şi fiindcă vedetele zilei au fost cartofii, a fost amenajată şi o expoziţie."Cartof albastru, cartof irga şi aici e mărunta. Sunt foarte gustoşi, faţă de americanca se spune că sunt mai nisipoşi, mai gustoşi. Am îngrijit, de cu toamnă am arat pământul, de primăvară ne-am străduit să punem cât mai devreme în pământ.""Una dintre misiunile noastre este să încurajăm agricultura ecologică în Republica Moldova."Vizitatorii au fost ademeniţi şi cu bucate tradiţionale."Avem plăcinte cu măr, cu gutuie, cu brânză, plăcinte cu varză şi mango, cartoafe coapte cu ciupercuţe, sărmăluţe.""Este un eveniment foarte frumos, au posibilitate şi locatarii din sat să îşi vândă produsele ecologice, plus că am ieşit cu întreaga familie."La festival au participat circa 15 producători locali. Pentru un kilogram de cartofi oamenii au scos din buzunare între opt şi 15 lei."Scopul nostru este ca noi cumva să susţinem producătorii locali pentru că pe pandemie şi nu doar este destul de greu la o bunicuţă sau la oamenii din sat să îşi vândă producţia", spune Tatiana Cebotari.Mai mult, în satul Râşcova a fost deschis şi un incubator alimentar unde producătorii vor putea găti şi păstra produsele."Este pentru a oferi un spaţiu echipat, profesionist pentru mici producători, procesatori, care vor să pornească sau să dezvolte afaceri alimentare. Cei care vor să facă sosuri, diferite produse uscate", a declarat cofondatoarea bucătăriei comune, Valeria Şvarţ.