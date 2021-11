Toamna, în beciurile moldovenilor se numără... borcanele. Femeile au umplut rafturile cu zacuscă, dulceţuri și murături

Toamna, în beciurile moldovenilor se numără... borcanele. Femeile au umplut rafturile cu zacuscă, dulceţuri, murături sau compoturi, iar bărbații se laudă cu mai multe feluri de vin. Ludmila Scurtu, din comuna Cruzeşti, spune că, în acest an, recolta a fost una bogată şi a reuşit să-şi umple pivniţa cu bunătăţi.

''Am avut foarte multe ploi şi a fost un an bogat. Primele care începem să le depozităm în beci este dulceaţa de nuci. Este foarte gustoasă şi are foarte multe beneficii. După asta urmează dulceaţa de căpşuna, cireşi, vișini.''

Femeia susţine că majoritatea reţetelor le-a moştenit de la mama sa.

''Păstăii sunt făcuţi după reţeta mamei. Castraveţii muraţii îi lăsăm trei zile la murat, apoi le turnăm apa şi îi închidem se primesc dulci acrişori şi crocanți. Aceştia sunt nişte roşii cu ardei, cu usturoi, cu verdeaţă şi sunt deliciose.''

Dacă unele reţete le prepară an de an, altele le-a făcut pentru prima dată.

''Păstăi am cules foarte mult, dovleceii au fost foarte roditorii anul acesta şi am încercat reţete noi care până acum nu le-am făcut îs foarte delicioşi îs făcuţi în sos de ketchup. Aici sunt castraveţi după o reţetă nouă care i-am fiert în oţet.''

În beciurile gospodarilor de la ţară nu lipseşte vinul.

''Iată aici avem vinul roşu fără de care nici nu intrăm în iarnă. Poama am procurat-o chiar dacă a fost scumpă. Avem trei feluri de vin din poamă Moldova, Aligote şi acolo este un vin alb cu gaze.''

Gospodinele încep sezonul conservelor în luna iunie şi le încheie în noiembrie, atunci când pun varza la murat.