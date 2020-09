Toamnă fierbinte la Canal2. Emisiunea Telemagazin revine cu un nou sezon

Toamnă fierbinte în cadrul emisiunii "Telemagazin" de la Canal 2. Realizatorii show-ului continuă să îmbine utilul cu plăcutul şi să aducă în casele telespectatorilor cele mai utile sfaturi, invitaţi fenomenali, dar şi bună dispoziţie. Reducerile generoase vor fi la ordinea zilei.



Din cauza pandemiei de COVID-19, o bună perioadă, în platoul emisiunii au fost puţini invitaţi, interviurile fiind luate la distanţă.



"Nu ne-am oprit, nu am frânat, noi am mers înainte, cu invitaţi pe măsură... şi din toamnă, evident, urmează şi mai mulţi invitaţi, sperăm să putem să-i invităm în platou, să ne cânte, să avem premiere, să vină cu sfaturi pentru telespectatori.", a spus Ion Orlov, prezentatorul emisiunii "Telemagazin".



"De fiecare dată ne străduim să impresionăm publicul, să venim cu informaţii noi pentru public. "Telemagazin" este o emisiune despre tot şi pentru toate vârstele.", a zis Ana Danicenco, prezentatorul emisiunii "Telemagazin".



Cei mai fideli telespectatorii ai emisiunii vor fi răsplătiţi pe măsură. Aceştia vor putea să-şi achiziționeze produsul dorit la un preţ generos.



"În Republica Moldova avem foarte mulţi oameni talentanţi, interesanți care încă nu au fost la noi. Aşa că avem un an înainte să-i invităm la noi, să vorbim cu ei şi împreună cu ei să testăm produsele care vor apărea la noi în emisiune.", a zis Denis Rînda, prezentatorul emisiunii "Telemagazin".



"În toamnă, tradiţional, se numără bobocii, în cazul nostru se numără ofertele pentru că Telemagazin are cele mai oferte pe piaţă, noi avem de fapt, preţuri exclusiviste, la produsele pentru gospodărie.", a declarat Tatiana Plăcintă, prezentatorul emisiunii "Telemagazin".



Producătorul emisiunii "Telemagazin" promite, zilnic, ediţii memorabile.



"La Telemagazin încercăm să ţinem cont de preferinţele tuturor telespectatorilor de toate vârstele... Dar cel mai important, cred eu, pentru telespectatorii care ne privesc este faptul că noi testăm în regim live produsele...", a menționat Natalia Nicorean, producătorul emisiunii "Telemagazin".



"Telemagazin" este o producție de divertisment, combinată cu sfaturi utile de la cei mai de vază specialiști în medicină, despre modul sănătos de viață, sport, precum şi despre ultimele tendințe în materie de fashion. În cadrul emisiunii, prezentatorii testează în direct, tehnică și obiecte de uz casnic, pentru a vă ajuta să alegeţi lucrurile de care aveți nevoie şi pentru a fi siguri pe ce vă cheltuiți banii. Show-ul este difuzat de luni până vineri la orele 07:00, 11:00 şi 16:00.