Toamna de Aur pe meleagurile din Sângerei. Roadele muncii fermierilor au fost sărbătorite cu mult fast

Bărbaţii s-au lăudat cu rodul muncii, femeile au pregătit bucate tradiţionale, iar tinerii au încins atmosfera cu cântece și dansuri populare.Fiecare localitate a venit la sărbătoare cu expoziții de la care nu au lipsit fructe şi legume, dar şi diverse lucrări de artizanat.”Am venit cu întreaga comunitate pentru a participa la Festivalul toamnei. Să fim cu toții mândri că trăim în această țară, că trăim în acest raion. Să ne bucurăm de ceea ce avem, de reușitele noastre, de roadele noastre, de oamenii harnici și gospodari.””Dispoziție am bună. Am venit și noi aici să cântăm cu fetele, care suntem în vârstă, și foarte bine și frumos.””Avem o zi frumoasă, avem o zi plăcută, în inimile oamenilor e o dispoziție mare, o dispoziție de sărbătoare.””Bucate gustoase, vinuri, în toate culorile gustoase într-un fel, muzică, dansuri, veselie!””Îmi place totul, deoarece este într-adevăr o sărbătoare a toamnei de aur și de la mic la mare au venit, care și cu darurile toamnei noastre bogate.””Dispoziția e foarte bună, deci este organizată o sărbătoare foarte frumoasă."”Să vedem expoziții frumoase cu obiceiuri tradiționale, să ne mândrim cu ceea ce avem, de tradițiile noastre.””Facem totalurile preventive anului agricol. Raionul Sângerei îi prelucrează la moment 35 mii hectare de pământ, e practic finalizat strânsul roadei, a rămas numai porumb și o parte de sfecla de zahăr, restul e tot depozitat”, a declarat Vasili Marandiuc, președintele Consiliul raional Sângerei.”Era imposibil să nu vin la ”Toamna de aur”, pentru că este o sărbătoare care unește oamenii, este o totalizare a recoltei și, desigur, sărbătoarea vinului. Privind în jur, sunt sigur că Moldova are viitor. Faptul că văd aici oameni fericiți îmi dă încredere și inspirație”, a menționat Serghei Chiseliov, deputat PDM