TOAMNA DE AUR 2018. Cum au sărbătorit copiii din grădinițele din Capitală anotimpul lor preferat

Îmbrăcaţi în hainele toamnei, copii de la grădiniţa 216 din Capitală au sărbătorit într-un mod inedit anotimpul lor preferat. Picii au recitat poezii, au cântat şi au dansat.



Copii spun că s-au distrat de minune şi au profitat din plin de sărbătoare.



"- Am dansat am mâncat puţin şi am adus un chek. M-am distrat cu prietenii mei.

- Cât timp ţi-a trebuit ca sa te pregăteşti pentru sărbătoare?

- Foarte mult."



"Am dansat, am cântat m-am veselit cu dulciuri. "



"- Cel mai mult îmi place târgul

- Şi ce este la acest târg?

- Bomboane, ciocolate şi biscuiţi."



Părinţii, mândri de odraslele lor, au avut mari emoţii.



"Sărbătorim aici Festivalul Toamnei, este o atmosferă caldă în suflet când ne vedem odoraşii dansând, cântând şi spunând multe poezii frumoase de toamnă", a spus Ana Papuc, părinte.



"Copii coloraţi, mascaţi, cu dispoziţe bună. Părinţii ne-am implicat cu cât am putut şi noi să realizăm un festival atât de frumos", a zis Ludmila Pegza, părinte.



În ograda grădiniţei a fost organizat un târg al toamnei, unde erau expuse cele mai frumoase lucrări tematice ale copiilor.



"Încercăm să demonstrăm şi noi la ce suntem capabili împreună cu copilaşii noştri pentru a pregăti o sărbăoare frumoasă. Mai mult cumpără bucate pentru copii, un suc, compot", a spus Ina Troenco, părinte.



"Pentru această zi mi-a luat o lună de zile, mi-a luat. Copii s-au descurcat destul de bine, copii mereu sunt ingenioşi", a declarat Tatiana Bostan, educatoare.



"Au fost foarte bravo şi sunt foarte creativi atât copii cât şi părinţii. Au fost foarte originale şi cele mai creative lucrări", a menționat Ala Guțu, directoarea grădiniţei "Spicuşor"



Pe lângă distracţii, copii au avut parte şi de o surpriză muzicală inedită.



"Cel mai plăcut este să cânţi când publicul ştie versurile melodiilor. Copii au vântat de minune piesa De ziua ta şi părinţii şi bunicii lor la fel", a declarat Adrian Ursu, interpret.



Grădiniţa 216 din sectorul Botanica e frecventată de 360 de copii.