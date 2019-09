Toamnă cu roade bogate! Pe câmpurile din ţară se recoltează floarea-soarelui (FOTOREPORT)

recoltarea floarei soarelui

E forfotă mare pe câmpurile din ţară unde fermierii recoltează, în aceste zile, floarea soarelui. Cea mai bună roadă o vor obţine şi în acest an agricultorii din nord ale ţării, unde, potrivit specialiştilor, productivitatea la hectar este mai mare cu aproape 30 la sută decât media pe ţară.



Pe lanurile de floarea soarelui din raionul Şoldăneşti, lucrările de recoltare sunt în toi. Nicolae Micu, din satul Olişcani, a semănat floarea soarelui pe o suprafaţă de peste 60 de hectare. Din cauza condiţiilor meteo neprielnice, bărbatul va recolta cu până la 25 la sută mai puţine seminţe faţă de anul trecut. Dar chiar şi aşa, fermierul spune că va avea profit.



"Se treieră uşor, se alege bine. Impurităţile în masă nu întrec cerinţele normei. E o roadă medie pentru ultimii ani. Cred că 1600 de kilograme la hectar. Şi dacă o vindem cu opt, 9 lei kilogramul, noi ne scoatem cheltuielile şi avem careva rentabilitate, avem venit", a spus Nicolae Micu, agricultor.



Potrivit agricultorului, seceta din ultimele luni a fost binevenită pentru că seminţele s-au uscat mai bine, iar acest lucru va spori şi calitatea uleiului.



"Toate florile s-au polenizat, s-au trecut în producţie, nu este lipsă nimic. În privinţa conţinutului de ulei, trebuie să fie în mod normal 50-55 procente", a zis Nicolae Micu, agricultor.



În cel mult cinci zile, agricultorul speră să finalizeze procesul de recoltare. Seminţele vor fi exportate în ţările din Uniunea Europeană. Italia, Franţa şi Cehia. Reprezentanţii din cadrul Ministerul Agriculturii prognozează o recoltă similară cu cea de anul trecut.



"Pentru anul acesta vom avea în jur de 770 de mii de tone de floarea soarelui. În acest an, deci urmare a condiţiilor nefavorabile vorbesc de secetă, vorbesc de partea de centru sud, unde, floarea soarelui întradevăr a înregistrat recolte mai mici faţă de norma care ar trebui să fie", a declarat Vasile Şarban, şef de direcţie din cadrul Ministerului Agriculturii.



În acest an, agricultorii din Moldova au semănat floarea soarelui pe o suprafaţă de 360 de mii de hectare, iar productivitatea la hectar va fi de 2,14 tone.