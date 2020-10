"Toamna Cartofului" la Rîșcova, Criuleni. Localnicii s-au lăudat cu o recoltă bună, iar vizitatorii s-au arătat încântaţi de calitatea cartofilor

"Este Americanca, Irga, Agata şi Riviera. Noi nu ne uităm la productivitate, dar ne uităm la gust, şi la cererea pieţii. Undeva vreo 30 de kilograme am vândut", a spus Aurelia Buhneac."Anul acesta, să spunem bodaproste că roadă a fost. Că taman au fost ploi în luna mai, şi s-au făcut. La mine să spun că s-au făcut mai binişor ca anul trecut"."Usturoi, ulei, sămânţă de pătrunjel, sămânţă de ceapă, ceapă mare am vândut"."Demult vroiam să gustăm anume cartofii aceştia, că demult nu i-am văzut"."Am ieşit că azi e ziua cartofului. Şi oamenii trec, şi care doreşte.- Şi cum sunt vânzările?- Merge, am dat. Am vândut de vreo 400 de lei"."Toamna Cartofului" a avut loc al treilea an consecutiv. Organizatorii spun că scopul principal al evenimentului este promovarea consumului de cartofi bio.