TOALETĂ NOUĂ, DAR NEFUNCŢIONALĂ în parcul Valea Trandafirilor. Oamenii sunt gata să plătească pentru a avea acces la ea

Toaleta modernă din parcul Valea Trandafirilor, inaugurată acum un an şi jumătate, rămâne în continuare închisă. Oamenii spun că sunt gata să plătească pentru a avea acces la toaletă, doar ca aceasta să funcţioneze. Iar primarul Capitalei a cerut demisia responsabililor dacă problema nu va fi soluţionată.



Singura persoană care are acces la toaletă este paznicul Petru Ivanov. Bărbatul ne-a spus că de câteva zile nu este nici măcar apă, care a fost deconectată pentru că nu s-au achitat facturile.



"Problema cea mai mare este că nu s-a decis în gestiunea cui va fi acest loc, pentru că până în prezent nu este nimeni responsabil de acest loc", a spus Petru Ivanov, paznic.



Paznicul spune că oamenii întreabă deseori dacă toaleta funcţionează, iar de fiecare dată trebuie să-i redirecţioneze la alte vecee, fapt ce creează disconfort trecătorilor.

"În primul rând, aici vin mulţi copii, adolescenţi, pentru că este terenul de joacă, dar şi adulţi, pentru că parcul este foarte mare", a declarat a spus o femeie.



"Mai bine ar fi cu plată, dar să fie. Nici nu se discută, toaleta trebuie neapărat pentru că ne plimbăm pe aici cu copilul", a spus o altă femeie.



"- Ar fi bine să lucreze. Suntem de acord şi să plătim numai să fie curat şi să fie aici aproape", a menţionat o altă femeie.



"Este foarte important pentru că vin foarte mulţi oameni aici şi dacă o să meargă la vale, o să fie foarte mult de mers", a spus o altă femeie.



În cadrul şedinţei de marţi a Primăriei, edilul Capitalei s-a arătat nemulţumit de activitatea responsabililor.



"Am fost şi sunt foarte dezamăgit de situaţia în Valea Trandafirilor, am zis că dacă până pe data de 15 dacă nu găsiţi soluţie şi am rugat de mai mult timp acest lucru şi dumneavoastră tot arătaţi cu degetul atunci domnul Burdiumov pleacă din funcţie, pleacă din funcţie din urmă domnul Carp, din urmă pleacă din funcţie pretorul şi toţi cei care se fac responsabili", a declarat Ion Ceban, primarul Capitalei.



Şeful Direcţiei Locativ Comunale, Ion Burdiumov, ne-a spus că până în 15 martie vor fi reconectate energia electrică şi apa, iar toaleta va funcţiona. Totodată, directorul Spațiilor Verzi, Serghei Carp, susţine că până acum se desfăşoară lucrări de salubrizare. Am încercat să obţinem o reacţie şi de la pretorul sectorului Botanica, Diana Guba, însă aceasta nu ne-a răspuns la telefon.