Toaleta din parcul Valea Trandafirilor, inaugurată cu mare fast în iunie, este închisă. Ce spun autoritățile

Toaleta modernă din parcul Valea Trandafirilor, care se află în imediata apropiere a complexului sportiv, inaugurat cu mare fast în luna iunie, este în continuare închisă pentru oameni. La două săptămâni după ce am difuzat un reportaj video la acest subiect, funcţionarii de la Primărie continuă să paseze responsabilitatea de la o direcţie la alta. Între timp, vizitatorii parcului spun că sunt nevoiţi să-şi facă necesităţile sub copaci sau să rabde până ajung acasă.

"Deşi atunci când au fost date în exploatare, pe uşile toaletelor erau indicatoare speciale cu plăcuţe, pentru femei, bărbaţi sau mame pentru copii, acum acestea au dispărut pentru ca oamenii să nu-şi dea seama că aici sunt toalete. Iar după cum puteţi vedea, uşile sunt încuiate."



Astăzi, în parc am găsit paznicul, care are grijă să fie păstrată curăţenia în spaţiul verde şi care ne-a confirmat că veceul nu a fost deschis niciodată.



" Nu, nu lucrează, sunt anumite probleme tehnice din câte am înţeles. Asta nu depinde de mine, mi mi s-a spus că nu funcţionează şi să nu dau voie la nimeni să intre, atât."



Şeful interimar al Direcţiei Construcţii Capitale, Alexandru Caftanat ne-a spus că toaleta stă închisă pentru că procedural nu a trecut din gestiunea agentului economic care a reamenajat parcul, în cea a primăriei. De ce nu se întâmplă acest lucru, nu ne-a putut spune şi un interviu la subiect a refuzat să ofere. Tot funcţionarul însă, ne-a sugerat că odată dat la balanţa autorităţilor locale, veceul ar urma să fie grija celor de la spaţii verzi. Contactat telefonic, şeful de la Spaţii Verzi, Serghei Carp a declarat că aşteaptă de fapt ca cei de la Direcţia Construcţii să insiste în consiliul municipal cu acest subiect, pentru că ei s-au ocupat de construcţie. În timp ce funcţionarii îşi pasează responsabilităţile, oamenii spun că situaţia este pe cât de ridicolă, pe atât de problematică.



"Pentru ce s-a mai făcut atunci? El trebuie să fie deschis, dar şi oamenii să aibă responsabilitate ca să fie curat."



"De la începutul lui iunie de când a fost inaugurat, niciodată nu a fost deschis. De câte ori am venit şi am încercat să tragem de uşă şi să intrăm, nimic, este tare incomod pentru copii. Copilul este nevoit să rabde două-trei ore până ajungem acasă."



" Mergem lângă copăcel. Ar trebui să o deschidă, iar oamenii să înţeleagă că a fost făcută în folosul nostru şi să nu distrugă, dar să păstreze. "



În total, în Capitală sunt 17 WC-uri publice,dintre care, doar 13 funcţionează, dar majoritatea sunt într-o stare deplorabilă. În parcul "Ştefan cel Mare" de exemplu, este o singură toaletă publică, dar şi aceea este închisă. La Valea Morilor, din trei veceuri publice funcţionează doar două, ambele în stare deplorabilă. Cel de-al treilea, unul modern, amenajat şi acesta în urma reconstrucţiei parcului, la fel, rămâne închis.

Pentru reparaţia şi construcţia noilor toalete publice, Primăria a alocat în acest an 5 milioane de lei.