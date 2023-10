„Țipetele s-au transformat într-o liniște de mormânt”. Veneția, în șoc după accidentul cu 21 de morți (IMAGINI de GROAZĂ)

Veneția este în șoc după accidentul accidentul de autocar produs marți lângă orașul italian, în urma căruia 21 de oameni au murit. 40 de oameni se aflau în autobuzul care a căzut de pe o pasarelă peste cablurile de înaltă tensiune şi a luat foc la Mestre.

Iată ce mărturii au făcut persoanele care au intervenit să ajute, în urma accidentului.

„Am auzit o frânare puternică, am crezut că este un tren. Apoi zgomotul impactului, o bufnitură. M-am alarmat și, uitându-mă afară, am văzut fum și am auzit oameni strigând după ajutor”, a povestit Leonardo, unul dintre martorii tragediei, citează liberatea.ro.

„În timp ce ajungeam la autobuz, țipetele s-au transformat într-o liniște de mormânt, care mi-a oprit sângele. Am vrut să ajut, dar am fost oprit de un prieten și de o polițistă, pentru că autocarul era încă în flăcări și exista riscul de explozie. Am rămas atunci acolo până la sosirea ajutoarelor, care au ajuns după aproximativ 20 de minute”, a mai povestit Leonardo.

Eroii intervenției de salvare.

După ce și-au dat seama ce s-a întâmplat, doi tineri muncitori aflați în zonă s-au grăbit să ajungă la locul accidentului ca să ajute la operațiunile de salvare.

Ei au reușit să elibereze câteva persoane care rămăseseră blocate în autocar.

Unul dintre cei doi, Boubacar Toure, de 27 de ani, venit din Gambia ca să lucreze în Italia, a declarat pentru publicația Gazzettino că a scos o fetiță și că a salvat alte trei sau patru persoane și un câine.

„L-am văzut și pe șofer, era deja mort. Salvatorii mi-au spus să mă gândesc la cei vii, la cei răniți, și i-am ajutat să scoată acele persoane”, a povestit muncitorul, considerat acum un erou alături de colegul său.

„O tragedie a tinerilor”

„La o primă vedere, după ce am văzut victimele, este că ne confruntăm cu o tragedie a tinerilor, dacă nu chiar foarte tineri, cu excepția câtorva adulți”, a spus și unul dintre liderii echipelor de salvare.

Aproximativ șaizeci de autospeciale ale pompierilor și alte 20 de vehicule s-au deplasat la fața locului. Mulți dintre pompieri nu au vrut să se odihnească la sfârșitul turei și au cerut să continue să lucreze, relatează La Reppublica.

Președintele regiunii Veneto, Luca Zaia, a anunțat că 18 persoane au fost rănite în urma accidentului, fiind transportate la mai multe spitale din zonă. Printre ele se numără și o fetiță în vârstă de 4 ani, aflat în stare garvă, la spitalul din Padova.

De asemenea, printre cele 21 de persoane care au murit se află cetățeni ucraineni, un francez, un croat și un german, a precizat prefectul Veneției, Michele Di Bari. Accidentul s-a produs în timp ce autocarul se întoarcea la Marghera de la Veneţia.

O scenă „apocaliptică”. Așa a descris primarul Veneției, Luigi Brugnaro, accidentul de autocar.