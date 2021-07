Țipete de durere și exclamații de victorie într-un complex sportiv din Capitală. Chișinăul a găzduit un campionat de arte marțiale

Țipete de durere și exclamații de victorie s-au auzit astăzi într-unul dintre complexele sportive ale capitalei. Chișinăul a găzduit un campionat de arte marțiale și anume grappling, fiind deja la a 4 ediţie. Cei mai buni se vor alege cu victorie, un premiu, precum şi o mare onoare și responsabilitate de a reprezenta țara la Campionatul European din Polonia.

Grappling-ul este un gen de lupte care include lupte libere, tehnici greco-romane și chiar Jiu Jitsu. Potrivit președintelui federației de grappling la competiţii au participat sportivi cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani.



"Până în prezent, anii 2005, 2004 s-au arătat a fi cele mai bune. În categoria 65-70 kg participă câte 15 persoane. Mă bucur că treptat tot mai multe fete participă la campionatele noastre. S-au prezentat foarte bine și au o tehnica foarte bună."



15 fete au luptat în campionat. Unii sportivi au urcat pe podiumul campionatului, în timp ce alții au fost pur și simplu fericiți să participe.



Această fată de doar jumătate de an face grappling și deja a obținut un rezultat: a ocupat locul al treilea la categoria sa.



"În principiu lupta a decurs rău, pentru că am pierdut. În rest, a fost interesant. Faptul că am pierdut este frustrant, dar cel puțin am luat parte."



În schimb arbitrul este sigur, că Moldova are motive pentru mândrie, dar regretă faptul că sportul nu se poate dezvolta la maxim.



În Moldova, grappling-ul s-a răspândit abia în anii 2000, iar campionatele au început să se desfășoare şi mai târziu - în 2014.