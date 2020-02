Ţinuţi flămânzi, în frig şi mizerie. Patru copii ai unui cuplu dintr-un sat din raionul Glodeni cresc în condiţii greu de imaginat

Iresponsabilitate şi destine distruse. Patru copii ai unui cuplu dintr-un sat din raionul Glodeni cresc în condiţii greu de imaginat: sunt ţinuţi flămânzi, în frig şi mizerie.

Imagini revoltătoare au apărut recent pe Internet. Autorităţile spun că monitorizează familia cu pricina, o ajută cu bani, dar le este greu să-i convingă pe părinţi, care obişnuiesc să consume alcool, să aibă mai multă grijă de copii.

Mama riscă să fie decăzută din drepturile părinteşti.



Din imaginile postate pe Internet, care ar fi fost filmate de o rudă acum trei săptămâni, se vede în ce condiţii jalnice cresc cei patru fraţi. Frigiderul murdar este gol. În imagini se vede cum ruda familiei o ceartă pe mama copiilor pentru că nu are grijă de ei şi de gospodărie. Unul dintre copii asistă la această scenă, speriat, pitit într-un colţ. Pe fundal se aude cum cineva sforăie, cel mai probabil este concubinul femeii.



Am mers în acea localitate ca să vedem cum trăieşte familia. Primarul satului a fost sunat preventiv pentru a ne oferi mai multe detalii. Coincidenţă sau nu, dar în casă am găsit ordine. Mama copiilor spune că imaginile care au apărut pe internet au fost filmate acum doi ani şi recunoaşte că atunci a avut probleme cu alcoolul, dar nu şi acum.



"- În imagini, mi s-a părut mie, că eraţi în stare de ebrietate. - Acolo, noi cu vecina, a fost ziua ei", a spus Irina Gherasimciuc, mama copiilor.



Femeia spune că acum are grijă de copii şi de casă: "Avem orez cu ouşor. Avem şi produse alimentare: macaroane, hrişcă, terciuri, ceai dimineaţa. Cam cărniţa... când primim cumpărăm, când primim ajutorul social".



Pe lângă indemnizaţiile pentru copii, familia beneficiază de alocaţie socială şi de ajutor în perioada rece a anului. În lunile de iarnă, veniturile familiei se ridică la 3.800 de lei. Primarul şi asistenta socială din localitate spun că merg des să viziteze familia.



"Ultima discuţie a fost, aş spune eu, chiar dură. Femeia a fost avertizată: încă o încălcare de acest gen şi pornim procedura de înstrăinare a copiilor. Dar sincer să fiu, nu cred că e cea mai bună cale. Mai bine să luptăm ca copiii să fie în familie", a declarat Valeriu Bandalac, primarul satului .



Acum femeia se jură că e gata să se schimbe de dragul copiilor: "Nu mi-aş închipui viaţa fără ei".



În spatele acestui tablou sinistru se află o poveste tristă. Mama copiilor a crescut într-un orfelinat, iar la 17 ani a născut primul copil. Acum, la 27 de ani, are patru copii şi îl aşteaptă pe al cincilea. Când am întâlnit-o, femeia avea ochii vineţi. Ne-a spus că s-a lovit cu o creangă. Întrebată dacă o bate concubinul, a lăsat să se înţeleagă că atât ea, cât şi copiii, sunt victime ale violenţei domestice.



În timp ce unii localnici îi critică pe cei doi soţi, alţii, dimpotrivă, spun că aceştia îşi iubesc copiii:



"Lumea o ajută, Primăria o cheamă, o ajută".



"Parcă nu am văzut să bea. Dar e o mamă bună? - Parcă nu e certăreaţă, nu e buclucaşă".



Autorităţile spun că vor monitoriza această familie în continuare.