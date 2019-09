Ţinute pentru cea mai importantă zi din viaţă şi nu doar. Designerii de la noi şi-au prezentat colecțiile proaspăt scoase din ateliere

Ţinute pentru cea mai importantă zi din viaţă şi nu doar. Doisprezece designeri de la noi şi-au prezentat colecțiile proaspăt scoase din ateliere. Acentul a fost pus pe rochiile de mireasă, costumele de mire, dar şi ţinutele pentru care pot opta invitaţii la nuntă.

Designerii nu au uitat nici de vestimentaţia pentru cei mai mici fashionişti. Pe podium au defilat femei de afaceri, prezentatoare TV, dar și personalități din cultură și industria muzicală.

Primii care au păşit pe podium au fost cei mai mici amatori de modă. Aceştia au fost urmaţi de modele îmbrăcate în cele mai alese rochii de mireasă.



"Mă simt foarte bine în rochița asta, Olga Parubina este creatoarea care a gândit-o a făcut-o şi parcă a făcut-o pentru mine, pentru că mă simt foarte bine. Este o rochiţă vaporoasă, este uşoară şi mă simt foarte bine", a declarat Steluţa Andreeva, femeie de afaceri.



"Este foarte deosebită, pentru că este total diferită de ceea ce am la nunta mea, dar este de tip prinţesă şi îmi place, pentru că mă duce în altă postură decât de fiecare zi. Mă cucereşte prin simplitate, dar în acelaşi timp bogăţia ei, designerul a făcut perfect acel mix de simplu şi nobil ", a declarat Adriana Arnaut, femeie de afaceri.



Nu au lipsit nici ţinutele pentru bărbaţi.

Designerii au pregătit soluţii şi pentru invitaţii la nuntă. Aici, creatorii de modă au experimentat în culori, facturi, dar şi accesorii.



"Avem detalii cu strasuri, detalii strălucitoare pe fon negru, negrul, paradoxal pentru o nuntă poate, l-am folosit în diferite texturi, l-am folosit pe transparent, dantele, chiar şi paiete, stofe satinate, dar şi mate", a declarat Nicoleta Rogac, designer.



"Rochița aceasta, dacă sincer m-a cucerit din prima când am intrat în magazin şi eu consider că ea poate fi şi rochie de mireasă, dar doar pentru o mireasă foarte îndrăzneaţă. M-a cucerit culoarea, culoarea este de un roz pal, pudră"



Oaspeţii evenimentului au rămas impresionaţi de creaţiile designerilor de la noi şi spun că s-au convins că şi la noi acasă sunt oameni talentaţi.



"Sunt extraordinare astfel de evenimente, pentru că vezi cât de talentaţi pot să fie şi oamenii de la noi din ţară, să-şi permită să facă atâtea chestii frumoase legate de vestimentaţie, de această frumoasă toamnă. Am văzut nişte lucruri care nu m-am gândit că pot să facă moldovenii noştri"



"M-am convins încă o dată că avem oameni talentaţi şi avem creaţii deosebite, nu este necesar să mergi undeva în altă parte ca să îţi procuri ţinute elegante pentru nunţi şi nu"



Mariage soiree este organizat pentru prima dată în Moldova.