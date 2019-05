ŢINUTE MODERNE PENTRU GRAVIDE: Soţii Reabenchi au deschis un mic atelier în Capitală

Un cuplu din Capitală a reuşit să-şi găsească rostul acasă, după câţiva ani de muncă peste hotare. Soţii Nadejda şi Evgheni Reabenchi au deschis un atelier în care creează ţinute comode pentru femeile însărcinate şi cele care alăptează. În trecut, bărbatul a avut ocazia să lucreze în echipa celebrului creator rus de modă, Valentin Iudaşkin.



"Am lucrat în câteva proiecte peste hotare şi am revenit cu decizia de a face acest lucru acasă. De aceea, am decis să deschidem un mic atelier, apoi să ne extindem activitatea. Sper să reuşim, pentru că există cerere pe piaţă", a spus antreprenorul, Evghenii Reabenchi.



În prezent, în atelierul soţilor Reabenchi muncesc 10 angajaţi.



"Datorită unor firme de acest fel, avem ocazia să muncim acasă, să nu fim nevoiţi să plecăm peste hotare, dar să fim alături de copii."

"Vrem să ne facem cunoscuţi, ca produsele noastre să fie bine vândute, ca mamele şi copiii de la noi să poarte haine de calitate, cusute bine, din pânză bună."



Antreprenorii cumpără stofă din străinătate.



"Cumpărăm stofă în cantităţi mici. Apoi, creăm modele, facem croiala, investim într-un anumit concept şi obţinem o colecţie mică", a spus antreprenorul, Evghenii Reabenchi.



Clientele îşi pot alege ţinutele dintr-un mic magazin. Preţurile variază între 500 şi 700 de lei.



"Am creat încheietori speciale, unele sunt ascunse sub piept. Adică mamele le pot purta de la primele luni de sarcină şi până în ultimele zile de alăptare, pentru că au o croială simplă şi confortabilă", a spus antreprenoarea, Nina Reabechi.



Soţii Reabenchi au planuri măreţe. Vor să extindă atelierul şi chiar să exporte creaţiile peste hotare.