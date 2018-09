"Ţintim victoria!" Jucătorii echipei naţionale de fotbal pe plajă vor participa la turneul de promovare în Divizia A a Euro Beach Soccer League

Foto: sporter.md

"Nu avem frică faţă de nici un adversar şi țintim victoria!" Cu acest gând componenţii echipei naţionale de fotbal pe plajă a Republicii Moldova vor pleca în Italia, unde vor participa în perioada 6-9 septembrie la turneul de promovare în Divizia A a Euro Beach Soccer League.



În urma tragerii la sorți "tricolorii" au fost repartizaţi în Grupa 1 împreună cu echipele Kazahstanului, Germaniei şi Ungariei.



"Se poate de jucat! Da, poate cu Ungaria va fi mai greu. Trebuie să facem o surpriză pentru Moldova, să jucăm şi să câştigăm fiecare meci", a menţionat Vasile Arlet, selecţioner Republica Moldova la fotbal pe plajă.



Pentru aceste meciuri selecţionerul Vasile Arlet a convocat în premieră 4 jucători noi: Cristian Gurjui, Alexandru Ojoga, Dumitru Bondarenco şi Alexandru Mardari.



"Am emoţii pozitive. Bineînţeles, am vrut să fiu convocat la echipa naţională. Am muncit mult, împreună cu toţi jucătorii de la clubul meu. Selecţionerul Vasile Arlet a considerat că pot ajuta echipa, iar eu încerc să fac faţă", a spus Alexandru Mardari, jucător de fotbal pe plajă.



"Am meritat asta! De mulţi ani aştept această convocare, m-am pregătit. Sper să fie un turneu bun pentru noi, să obţinem rezultate mari", a precizat Dumitru Bondarenco, jucător.



Turneul este găzduit de Italia, iar partidele se vor disputa pe insula Sardinia din Marea Mediterană, insulă ce este și o mare atracţie turistică. Jucătorii speră că vor avea posibilitatea să viziteze și locurile pitoreşti de acolo.



"Nu am fost acolo, însă am prieteni, care au spus că este una dintre cele mai frumoase zone turistice din Italia...Apă curată, nisip alb, o zonă frumoasă de turism, multă lume", a menţionat Grigore Cojocari, jucător de fotbal pe plajă.



În competiţie vor participa 8 echipe naționale. În grupa a doua vor concura România, Bulgaria, Norvegia şi Anglia.



Câştigătoarele celor două grupe vor juca partida finală pentru a desemna singura echipă ce va promova în Divizia A a Euro Beach-Soccer League.