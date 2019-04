TINERII specialişti în MEDICINĂ se pot bucura de indemnizaţie unică mărită şi condiţii de muncă MAI BUNE în spitalele din raioane

Indemnizaţia unică mai mare şi condiţiile bune de muncă din instituţiile medicale raionale.

Sunt câteva din motivele pentru care tinerii specialişti aleg satele sau centrele raionale ca să îşi înceapă cariera în medicină. Anul trecut, peste 1200 de tineri cu studii medicale și farmaceutice s-au angajat în mediul rural sau în centrele raionale din ţară.



Olga Castraveţ are 30 de ani şi este din Căuşeni. De mai bine de trei luni, femeia e medic orelist la Spitalul Raional Căuşeni. Doctoriţa spune că la sfârşitul lunii va primi prima tranşă a indemnizaţiei unice.



"Sunt foarte importante pentru că un medic care a studiat zece ani facultatea, nu prea are bază şi ca o treaptă, ca un început, este binevenită. Plus salariul din anul curent s-a mărit considerabil. Sigur că este foarte important pentru a rămâne şi a lucra în ţara ta, trebuie să fii motivat", spune femeia.



Directorul Spitalului Raional Căuşeni spune că sprijinul Guvernului oferit tinerilor specialişti în medicină care decid să se angajeze în instituţiile medicale din ţară dă rezultate.



"Pentru noi este un succes şi o bucurie foarte mare pentru că în ultimii ani avem opt persoane, opt medici angajaţi cu diferite profesii. Eforturile care au fost făcute atât de ministerul sănătăţii, de Guvern, referitor la majorarea salariilor, a indemnizaţiilor pe care le primesc, dar şi condiţiile de muncă vor fi atractive pentru medicii noştri", a spus Alexandru Cojocaru, director Spitalul Raional din Căuşeni.



Ecaterina Cazacu lucrează la Orhei. Tânăra e mulţumită de condiţiile de muncă şi de ajutorul primit din partea statului.



"Clar că în Capitală sunt mai multe oportunităţi, dar cred că o experienţă mai bună capăt aici în raioane", spune Ecaterina Cazacu, medic obstretician ginecolog Spitalul Raional Orhei.



De aceeaşi părere sunt şi alţi tineri specialişti, care speră că Guvernul îi va susţine în continuare.



"Foarte des conlucrăm cu Centrul Mamei şi al Copilului şi conlucrăm la maxim, facem tot binele pentru copii. 30 de mii ştiu că a fost precedent de noi, dar acum noi, cel puţin 45 de mii", susţine Galina Baleanu, medic neonatolog Spitalul Raional Orhei.



"Ar fi bine să continue şi nu doar majorarea de indemnizaţii, dar şi subsidii ce ţin de cazare, eu fiind din alt oraş, stau în chirie", comunică Nadejda Calaraşi, medic anesteziolog reanimatolog.



"La sigur că schimbări vor fi şi în mărimea indemnizaţiei deoarece an de an se fac modificări la cadrul legislativ deci urmează ca în continuare această sumă să fie revăzută în dependenţă de priorităţile Guvernului şi Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale", spune Tatiana Zatîc, şef Direcția politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunitare.



Indemnizația unică achitată tinerilor medici și farmaciști care se angajează în localitățile rurale este de 45 mii de lei, iar în cazul personalului medical și farmaceutic mediu – de 36 mii de lei.

Guvernul a acordat în total un sprijin financiar în valoare de peste 13 milioane de lei.