Tinerii reţinuţi ieri în timpul mitingului unionist, VOIAU SĂ ATACE! Poliţiştii au găsit asupra lor cuţite, bâte şi pumnale

Tinerii reţinuţi ieri în timpul mintingului unionist voiau să atace participanţii proromâni. Unii dintre cei 21 de provocatori recunosc că se îndreptau spre mulţimea adunată în Piaţa Marii Adunări Naţionale pentru a provoca haos.

Poliţiştii au găsit asupra lor cuţite, bâte şi pumnale. Potrivit oamenilor legii, gruparea s-a format prin intermediul unei reţele de socializare, unde s-au înscris 115 persoane.



Tinerii spun că s-au întâlnit ieri în Parcul Valea Morilor la ora 11 şi 30 de minute, după care au pornit spre Piaţa Marii Adunări Naţionale.



"A fost ideea la un băiat din grupă. Din care grupă? Din grupa de pe reţeaua de socializare Vkontakte. Care era intenţia cu acest grup de persoane? De a influenţa românii să nu ...aşa spus tendinţe rele să nu aibă. Prin ce metode trebuia să influenţaţi? Prin bătaie. Obiecte din lemn, un pumnal şi un cuţit.



"Mă plimbam, mergeam să mă văd cu un prieten. - În rucsac aveai un cuţit, de ce?

- Îl am pentru autoapărare. Am auzit de la unele persoane că o grupare din România îi atacă şi îi bat pe cei care vorbesc în limba rusă. Pentru a mă apăra am luat cuţitul cu mine."



Unii însă nu şi-au putut motiva prezenţa în cadrul grupului.



" M-am înţeles cu o fată să ne întâlnim în Centru."



"În ştiri am văzut că o să fie paradă ceva şi noi ne-am dus să ne plimbăm prin centru, să ne întâlnim".



Ieri, polițiștii au reținut pentru audieri 21 de tineri, printre care şi minori, cu măști pe față și rucsacuri în spate, ce se îndreptau spre mulţimea din Piața Marii Adunări Naționale. În acest caz a fost iniţiat un proces penal.