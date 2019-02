Tinerii pot depune dosarul la programul "Start pentru Tineri". Ce paşi trebuie să îndeplinească ca să își deschidă propria afacere

foto: publika.md

Tinerii care vor să devină antreprenori pot depune dosarul la programul guvernamental "Start pentru Tineri". Lansat în acest an, proiectul va oferi beneficiarilor consultanţă, instruire, dar şi până la 180 de mii de lei.



Alina Rusu are un plan ambițios. Vrea să cultive gălbenele, iar banii de la stat vor fi mai mult decât bineveniţi.



"Salut acest program, este binevenit, în special pentru mine, pentru că nu am toţi banii ca să îmi deschid afacere. Cred că fiecare dintre noi visează să fie un antreprenor bun", a declarat Alina Rusu, aplicantă la program.



Iar Roman Pușcă vrea să lanseze o afacere în turism.



"Datorită acestor proiecte, mulţi oameni ar putea să se regăsească aici, să primească o mână de ajutor de la stat", a zis Roman Pușcă, aplicant al programului.



Irina Cazacu are deja experienţă în business. Ea a deschis, împreună cu soţul, o clinică şi a primit granturi în valoare de peste 400 de mii de lei în cadrul a alte două programe de finanţare: "Femeia în Afaceri" şi "Pare 1+1".



"Exista o anumită sumă pentru investiţiile necesare, ulterior trebuia să fac o alegere - ori merg pe calea de investiţii nerambursabile, sau merg pe variante de credit. Bineînţeles că am încercat prima variantă, care este mai puţin dureroasă", a spus Irina Cazacu, antreprenoare.



Pentru a fi beneficiari ai programului "Start pentru Tineri", solicitanţii trebuie să aibă între 18 şi 35 de ani şi să fie cetăţeni moldoveni. De asemenea, ei trebuie să contribuie cu 20 la sută din totalul investiţiei. Perioada de depunere a dosarelor se va încheia în 31 martie.



"Ne propunem să punem accent sporit la pregătirea, la identificarea ideilor de afaceri, pregătirea tinerilor şi, după aceasta, deja să îi dăm posibilitatea să îşi finanţeze ideile de afaceri, să le implementeze", a declarat Petru Gurgurov, directorul ODIMM.



"Cu acest program, de dorim foarte mult să facilităm integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul economic", a zis Iulia Costin, secretar de stat la Ministerul Economiei şi Infrastructurii.



Programul "Start pentru Tineri" va fi implementat până în anul 2020, iar bugetul acestuia este de 60 de milioane de lei, bani alocaţi de Guvern.