Tinerii moldoveni îşi vor putea deschide afaceri, în acest an, cu suportul statului

Aproape 100 de tineri din Moldova îşi vor putea deschide afaceri în acest an, cu suportul statului, prin intermediul Organizaţiei de Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Costul total al proiectului se ridică la 20 de milioane de lei.

În acest an, pentru a-i face pe tineri să acceseze mai uşor acest ajutor, Guvernul a venit cu mai multe modificări. Mai exact, dosarele pot fi depuse de persoane fizice, iar abia după ce vor obţine granturi, tinerii vor putea întregistra propria companie. La lansarea Programului "START pentru tineri" a participat conducerea Executivului şi viitorii tineri antreprenori.



Cătălin Tofan, în vârsta de 24 de ani, originar din oraşul Ungheni, este proaspăt absolvent al Facultăţii de Stomatologie. Abia ieşit de pe băncile universităţii, tânărul deja s-a gândit la o afacere proprie şi a câştigat grantul din partea ODIMM, ca să-şi deschidă cabinet dentar.



"Având şi cunoscuţi care au aplicat, am hotărât că e o bună oportunitate, să cumpărăm utilajul necesar. Am terminat anul acesta Stomatologie şi urmează să-l implementăm.", a spus CĂTĂLIN TOFAN, locuitor al oraşului Ungheni.



Dumitru Alexa din Chişinău vrea să-şi dezvolte o afacere în turism.



"Cred că este momentul cel mai actual de a dezvolta ceva ceea ce nu este bine pus la punct. Este vorba despre bilete de avion şi, respectiv, pachete turistice. Condiţii sunt destul de adecvate, loiale.", a spus DUMITRU ALEXA, locuitor al municipiului Chişinău.



La evenimentul de lansare a Programului "START pentru tineri" cei care abia îşi planifică o afacere au făcut cunoştinţă cu antreprenorii care deja au beneficiat de suportul statului. Printre ei este Ion David, care deţine o companie de producere a jucăriilor pentru copii.



"Este o afacere de familie: eu cu studii în arhitectură, soţia cu studii în design, iar Oliver cu studii în toy-tester. El e practic şeful, el aprobă jucăriile, el face modificări. Am câştigat grantul de 70 de mii, nu ştiu de ce nu am cerut mai mult.", a spus ION DAVID, antreprenor



În acest an, tinerii între 18 şi 35 de ani vor putea beneficia de granturi de până la 200 de mii de lei. Pentru a-şi dezvolta afacerile, aceştia vor putea contracta credite în condiţii avantajoase.



"După ce îşi implementează proiectul investiţional cu succes, aceştia vor veni la următoare componenta de suport financiar care este credit cu o porţiune de grant. Creditul în valoarea de până la 1,5 milioane de lei, iar grantul de 15% de valoarea creditului. Rata de dobândă de doar 6%, rata fixă.", a explicat DUMITRU PÎNTEA, director interimar ODIMM.

"Se va oferi pentru cei care au iniţiative foarte bune şi componenta de grant, prin intermediul ODIMM, care valorează cu circa 20 de milioane de lei. Este un pachet destul de generos pentru tineri care vor să lanseze o afacere. E vorba şi de o linie de creditare de 150 de milioane de lei.", a precizat SERGIU GAIBU, ministru al Economiei.

Premierul Natalia Gavrilița a promis că Guvernul va încuraja tinerii să-și deschidă afaceri, pentru dezvoltarea economiei.



"Susţinem abilitatea economică a tinerilor, susţinem crearea noilor afaceri, susţinem integrarea tinerilor în circuitul economic. Încă lucrăm la dezvoltarea pieţei de capital şi asistenţă din partea statului atât pentru investiţii, cât şi pentru subvenţionarea dobânzilor.", a menționat Natalia Gavrilița.



Din anul 2009 până în mai 2022, prin intermediul Programului "START pentru tineri", peste 400 de persoane au accesat finanțare nerambursabilă de până la 180 de mii de lei.