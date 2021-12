Tinerii din Capitală au acum un arbore al lor, plantat lângă monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt

Tinerii din Capitală au un arbore al lor, plantat în preajma monumentului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Astfel, a fost marcată încheierea campaniei de înverzire a municipiului Chişinău, "copacul tinerilor" fiind cel cu numărul 100 001.''Pe parcursul întregului an Tinerii Centrului Municipal de Tineret sau implicat activ în toate campaniile, mai cu seamă campania de înverzire a oraşului Chişinău. Este de fapt un copac al tinerilor, copacul viitorului şi al prezentului.'', a declarat Petru Greu, director al Centrului Municipal de Tineret Chișinău.''Eu cred că pentru noi tinerii asta înseamnă implicarea, implicarea care eu consider că este un moment foarte important în dezvoltarea fiecărui tânăr.''''Am participat fiecare dintre noi la plantarea unui copac pe parcursul întregului an la campania de plantare şi acest copac al tinerilor o să dăinuiască mult timp aici în inima capitalei şi noi sperăm să fie un exemplu.''La eveniment a participat şi primarul Ion Ceban, care a menţionat că autorităţile şi-au propus să planeze 100 de mii de copaci în acest an. Însă, în 2022, numărul acestora ar putea să crească.''Simbolic am zis să avem o abordare comună în acest sens. Oraşul este al tuturor, iar viitorul acestui oraş depinde în primul rând de tineri. Eu mă bucur că în acest an am avut foarte multe organizaţii formale, neformale, grupuri de cetăţeni care s-au alăturat campaniei.'', a declarat Ion Ceban, primarul Capitalei.Campania de plantare a arborilor în municipiul Chişinău va continua în primăvara anului viitor pentru a atinge obiectivul de "Cea mai verde capitală din Europa".