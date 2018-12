Tinerii democrați s-au întrecut în glume la concursul TVC. Membrii juriului, entuziasmați de prestația participanților

Concurenţii au avut de înfruntat trei probe, iar învingători au ieşit două echipe: cei din sectoarele Râşcani şi Centru."Permanent ne motivează drive-ul ăsta de a deveni mai buni. Pregătirile au fost intensive de la început, au durat în jur de două luni, trei luni.- Emoții aveți?- Desigur, desigur", a spus Igor Gârlea, membru Tineretul Democrat, Chișinău."E o încercare destul de grea, dar totuși cred că am făcut față, am făcut față destul de bine. Ne-am consolidat ca o echipă, mare frumoasă", a zis Radu Prohnițci, membru Tineretul Democrat, Chișinău."Îmi place totul, e bravo că se stimulează tinerii și se pregătesc anume că tinerii să salveze țara, avem mari speranțe în tinerii noștri.""Toți îmi sunt colegi și evident am emoții de la apariția pe scenă a oricărei echipe.""Sunt cei mai buni, foarte pregătiți și foarte frumos, îmi place că sunt aici.""Este un umor de calitate, se glumește foarte și foarte finuț, nu doar despre politică, dar și despre cotidian. Sunt mândru de fiecare din colegii mei care sunt astăzi pe scenă", a declarat Alexandru Cauia, președintele Tineretului Democrat."Tinerii noștri democrați sunt cu adevărat cei mai buni, sunt organizați, sunt creativi și știu să muncească, dar știu și să distreze. Cred în tinerii democrați, sunt extraordinari", a menționat Valentina Rotaru, deputat PDM "Plin de spirit, plin de umor, critic, autocritic, autoironie. Am primit o plăcere enormă credeți-mă, o plăcere spirituală, am râs de multe ori cu toată sinceritatea", a declarat Marian Lupu, vicepreședintele PDM