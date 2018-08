Tinerii admiși la Universitatea de Medicină au depus tradiționalul jurământ al studentului

Tinerii din anul întâi ai Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" au rostit jurământul studentului în cadrul unei ceremonii oficiale. La eveniment a participat conducerea universităţii, reprezentanţi ai Guvernului, dar şi rudele studenţilor.



"Devenind student al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova jur solemn: să-mi consacru viaţa, cauzei de protecţie a sănătăţii omului"



Danielei Bânaz visează să devină medic pentru a putea salva vieţi omeneşti. Ea crede că aceasta este o misiune nobilă pe care vrea să o aplice la noi în ţară.



"Încă de mic copil vroiam să devin medic. Îmi place profesia asta, cred că este o profesie nobilă, îmi place să ajut oamenii. Am ştiut de la bun început că îmi va fi greu, dar sunt gata", a spus Daniela Bârnaz, studentă a anului I, Facultatea Medicină Generală, USMF.



Tatăl fetei spune că este mândru pentru că fiica lui a ales profesia de medic.



"Şi eu şi mămica demult o pregătim în direcţia dată şi vrem să fie medic. Vom face totul pentru ca să fie totul bine, o să ne străduim", a spus Igor Bârnaz, tatăl Danielei.



Şi alţi viitorii medici şi farmacişti spun că au venit la medicină pentru a fi de folos oamenilor.



"Aş dori să fac aceşti ani, să învăţ baza, după care pot alege orice specialitate. Vreau să doresc sănătate", a spus un student.



"Am înţeles că asta este cea mai bună cale pentru mine. Fac aceasta nu doar ca o meserie, ci ca o modalitate de a-i ajuta pe cei din jur", a spus o studentă.



"Mie demult îmi place medicina, halatele albe, studiile, toată atmosfera asta. Mie îmi place chimia şi toate lucrările din laborator, de asta am ales această profesie", a spus Cristina Cistacova, studentă a anului I, Facultatea Farmacie, USMF.



Cei mai emoţionaţi au fost părinţii şi rudele tinerilor.



"Am nişte emoţii pozitive pentru că copilul meu a fost admis la USMF. Le doresc tuturor studenţilor mult succes în anii studenţiei", a spus un părinte.



"Am o nepoţică excelentă, care de micuţă făcea operaţie la bobocel şi zicea: "De ce a murit Bunica?" Am o mare bucurie", a spus o bunică.



Studenţii au fost felicitaţi de oaspeţii prezenţi.



"Dragi studenţi, însuşirea profesiei de medic este un maraton de durată, care va cere de la voi insisteţă, perseverenţă, disciplină şi foarte multă muncă zi cu zi. Bine aţi venit la Alma MAter, dragi studenţi", a spus Ion Ababii, rectorul USMF "Nicolae Testemiţanu".



"Voi sunteţi viitorul şi de profesionalismul fiecăruia dintre dstră depinde încrederea şi siguranţa cetăţenilor ţării noastre. Fiţi mândri de profesia pe care aţi ales-o", a spus Svetlana Cebotari, ministrul Sănătăţii.



În acest an, la USMF au fost admişi 760 de studenţi.