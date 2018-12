TINERETUL, ÎN GRUPĂ INFERNALĂ. Echipa țării noastre va face parte din grupa a 9-a la Campionatul European din 2021

Foto: publika

Echipa națională de tineret până la 21 de ani a Republicii Moldova a avut ghinion la tragerea sorți pentru stabilirea grupelor preliminare a Campionatului European de fotbal din anul 2021.



Așa consideră și selecționerul ei, Sergiu Cleșcenco. Tinerii "tricolori" vor înfrunta în grupa a noua echipele Germaniei, Belgiei, Țării Galilor și Bosniei și Herțegovina.



"Evident că am fi putut nimeri cu alte echipe naționale, mult mai slab cotate. Cred că am nimerit cu cei mai tari adversari. MUSCA Trebuie să vedem ce reprezintă selecționatele Bosniei și Herțegovina și Țării Galilor. Nu este cert faptul că Germania va fi cea mai tare. Și Belgia poate ajunge pe primul loc în grupă", a spus Sergiu Cleșenco, selecționer R. Moldova U-21.



"Tricolorii" vor debuta în competiție pe 26 martie, când vor juca în Bosnia și Herțegovina. Sergiu Cleșcenco a declarat că încă nu a reușit să analizeze primul adversar.



"Are un stil de joc tipic iugoslav. Prestează același joc ca al echipelor din Serbia și Croația. Încă nu am analizat jocul acestei echipe, dar deja îmi dau seama cum vor juca. Bosnia și Herțegovina joacă ofensiv și are în lot jucători tehnici", a declarat Sergiu Cleșenco, selecționer R. Moldova U-21.



Discipolii lui Sergiu Cleșcenco au avut o prestație dezamăgitoare în campania preliminară pentru campionatul european din anul 2019.



"Tricolorii" s-au clasat pe penultimul loc în prima grupă preliminară. În cele 10 partide tur-retur disputate cu Croația, Grecia, Cehia, Belarus și San Marino, reprezentativa Republicii Moldova a obținut doar 7 puncte.